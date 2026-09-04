Joby Aviation will nicht länger ausschließlich auf den Durchbruch elektrischer Lufttaxis warten. Mit der geplanten Übernahme des US-Verteidigungstechnologieunternehmens Resonant Sciences für rund 500 Millionen US-Dollar setzt der Flugtaxi-Pionier auf ein bereits etabliertes und profitables Geschäftsfeld. Der Schritt könnte Jobys Umsatzbasis nahezu verdoppeln, kostet das Unternehmen allerdings einen erheblichen Teil seiner verfügbaren Liquidität. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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