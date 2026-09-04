Mit einem Kursfeuerwerk von +17% war die Robinhood-Aktie am gestrigen Donnerstag der ganze große Gewinner unter den größeren US-Werten und stieg auf ein neues Jahreshoch. Was gab dem Online-Broker so viel Schub und können Anleger mit noch höheren Kursen rechnen? Gleich vier Kurstreiber Die Robinhood-Aktie profitierte gestern von gleich vier Kurstreibern: Höhere Kursziele, Rekorde bei der Blockchain, Rallye bei Kryptos und Umsatzexplosion bei Prediction ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de