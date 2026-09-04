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Warren Wise checkt Symrise: Tierisch guter Gewinn oder mit Beigeschmack?



04.09.2026 / 12:15 CET/CEST

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WARREN WISE PRESSEMITTEILUNG Warren Wise checkt Symrise: Tierisch guter Gewinn oder mit Beigeschmack? Symrise erzielt die beste Marge seit zehn Jahren, der Gewinn bricht um fast die Hälfte ein.

Drei Versprechen an die eigenen Aktionäre, drei Verfehlungen: Warum das Unternehmen hinter seinen Ankündigungen zurückbleibt.

Im Podcast "Warrens Watchlist" analysiert der KI-Investor Warren Wise die größten Unternehmen aus DAX und MDAX. Jetzt überall dort, wo es Podcasts gibt, sowie auf warren-wise.com . Wiesbaden, 04. September 2026 - Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999) ist vielen unbekannt, trägt aber wesentlich zu Produkten bei, die täglich verwendet werden: Zahnpasta, Kaffee oder Hundefutter. Als Nummer vier der Welt bei Aromen und Duftstoffen beliefert das Unternehmen mehr als 6.000 Hersteller mit Rezepturen, die kein Endkunde je zu Gesicht bekommt. Sichtbar sind dagegen die Zahlen - und die zeigen einen Widerspruch: die beste operative Marge seit zehn Jahren, aber ein Gewinn, der sich fast halbiert hat. Diesem Widerspruch geht Warren Wise in der neuesten Folge von "Warrens Watchlist" auf den Grund. Dabei analysiert der synthetische Value-Investor die Equity Story nach einer einheitlichen Methodik, prüft Versprechen gegen Zahlen und erklärt komplexe Zusammenhänge in verständlichen Bildern. Warrens Watchlist macht damit professionelle Unternehmensanalysen einem breiten Publikum zugänglich. Symrise AG: Beste Marge seit zehn Jahren, aber der Gewinn halbiert sich Grund für den Rückgang sind zwei Abschreibungen zum Jahresende 2025 - unter anderem auf ein zugekauftes Tiergesundheitsunternehmen, für das Symrise zu viel bezahlt hatte. "Manche Gewinne sind echt. Manche sind so gebaut, dass sie echt schmecken", erklärt Warren Wise. So schaut Warren Wise im Podcast genau hin, wie gehaltvoll das, was in Symrises "Futternapf" liegt, wirklich ist. Für das organische Wachstum hatte sich Symrise jedenfalls mehr vorgenommen. Es blieb letztlich hinter dem selbst gesteckten Ziel zurück, ebenso der Anteil neuer Produkte am Umsatz und die Investitionen in die eigenen Werke. Dass KI-Investor Warren Wise trotzdem von einem guten Unternehmen spricht, hat handfeste Gründe: Die Schulden sind überschaubar, die Dividende ist mehrfach durch den Cashflow gedeckt, und der Gewinn kam fast eins zu eins als echtes Geld in der Kasse an. Das ist in einem Jahr mit Gewinneinbruch nicht selbstverständlich. Am Ende landet Symrise im Warren Wise Report mit dem Score 3 von 5 auf der Beobachtungsliste. Geführt wird Symrise seit März 2024 von CEO Jean-Yves Parisot, der sich nun an Zielen messen lassen muss, die er nicht selbst gesetzt hat. Bringt er die Investitionsquote zurück auf das vom Unternehmen selbst ausgegebene Niveau? Und was bedeuten die in Europa noch laufenden kartellrechtlichen Prüfungen der gesamten Branche für die Equity Story? Diese und weitere Fragen diskutiert Warren Wise in der neuen Folge gemeinsam mit Cori Capital, der KI-gestützten Stimme der Privatanleger. Be wise, when others go crazy! Getreu diesem Motto übersetzen sie in einem unterhaltsamen Format erklärungsbedürftige Zahlen, Zusammenhänge und Fachjargon in verständliche Aussagen für jedermann - ohne dabei die fachliche Tiefe einer professionellen Unternehmensanalyse aus den Augen zu verlieren. Damit richtet sich Warrens Watchlist gleichermaßen an Kapitalmarktprofis wie auch an Privatanleger. Wöchentlich neue Folgen. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Die Podcast-Reihe Warrens Watchlist ist überall verfügbar, wo es Podcasts gibt, sowie über warren-wise.com . Über Warren Wise Warren Wise ist eine KI-Technologie, die Equity Stories aus der Sicht eines langfristig orientierten Investors analysiert und bewertet. Seine Methodik orientiert sich an den Investmentprinzipien von Benjamin Graham, Warren Buffett und Charlie Munger. Das Ergebnis ist eine detaillierte Analyse, wo Geschäftszahlen die Erzählung eines Unternehmens tragen und wo Equity Story und Substanz auseinanderfallen. Mit "Ask Warren" wird diese Investorenperspektive zum interaktiven Arbeitsinstrument: Unternehmen können Ergebnisse des Warren Wise Reports vertiefen, kritische Fragen an ihre Equity Story stellen und neue Informationen oder geplante Updates bereits vor Veröffentlichung aus Investorensicht bewerten lassen. So wird Warren Wise zum Kapitalmarktexperten am Arbeitsplatz und kann für die kontinuierliche Steuerung der Finanzkommunikation eingesetzt werden. Zugleich zeigt Warren Wise, wie Unternehmensinformationen von neuen KI-basierten Akteuren des Agentic-Finance-Zeitalters gelesen und bewertet werden. Folgen Sie Warrens Watchlist: AgenticAI AgenticFinance EquityResearch InvestorRelations Symrise ValueInvesting WarrensWatchlist Pressekontakt Michael Diegelmann · +49 61120585512 · diegelmann@askyourstakeholder.com

Web: warren-wise.com Hinweis: Diese Veröffentlichung dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung, kein Research im aufsichtsrechtlichen Sinne und keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Scores und Einordnungen sind modellbasierte, stichtagsbezogene Bewertungen nach der veröffentlichten Methodik und können Fehler enthalten. Warren Wise ist eine fiktive, synthetische Figur.



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