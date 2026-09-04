Die Kfz-Flottenversicherung verändert sich: Für die Prämie zählt zunehmend nicht mehr die Schadenhäufigkeit, sondern die Kosten pro Schaden. Steigende Reparatur- und Ersatzteilkosten sowie Veränderungen durch die Elektrifizierung verschieben die Risikobewertung, weiß der Assekuranzmakler SÜDVERS. In der Kfz-Flottenversicherung haben Versicherer in den vergangenen Jahren teils deutliche Verluste eingefahren. Um aus den roten Zahlen zu kommen, erhöhten sie die Beiträge - und das vielfach auch für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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