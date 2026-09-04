Mainz (ots) -Innovative Geschäftsideen und deren erfolgreiche Umsetzung in neue Unternehmen - das würdigt auch in diesem Jahr erneut der Deutsche Gründerpreis. Dessen Verleihung ist am Dienstag, 8. September 2026, 20.00 Uhr, im ZDF-Livestream zu erleben. Aus dem ZDF-Hauptstadtstudio meldet sich Moderatorin Barbara Hahlweg zu dem 90-minütigen festlichen Finale. In diesem stehen Unternehmen, die mit Innovationenin Kühltechnologie, Babytragen, Energieversorgung, Raumfahrt, Quantencomputing und E-Mobilität neue Maßstäbe setzen. Drei der für den Deutschen Gründerpreis 2026 nominierten Unternehmen stellt die "WISO"-Dokumentation "Zeitenwende: Hightech aus Deutschland" vor - zu sehen am Dienstag, 8. September 2026, 22.45 Uhr im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal.Die deutsche Wirtschaft ist immer stärker mit geostrategischen Interessen verbunden. Dual Use, Unabhängigkeit von Rohstoffen und technologische Souveränität sind in diesem Zusammenhang zentrale Stichworte. Können die Gründer solche Erwartungen erfüllen? Die Geschäftsmodelle dreier Finalisten um den Deutschen Gründerpreis drehen sich um Klimafreundlichkeit, Sicherheit und die Energie der Zukunft. Damit könnten sie Deutschlands Kompetenz in kritischen Schlüsseltechnologien stärken und Importabhängigkeit verringern.Ambitionierte FusionskraftwerkeFrancesco Sciortino und sein Team von Proxima Fusion aus München verfolgen ein mehr als ehrgeiziges Ziel: Mit dem weltweit ersten Fusionskraftwerk wollen sie den Weg zu einer klimafreundlichen Energieversorgung ebnen. Während die Politik große Hoffnungen auf den Durchbruch der Technologie setzt, stellen Kritiker die Frage: Lässt sich die Vision überhaupt realisieren? Kann Deutschland bei der Kernfusion tatsächlich eine führende Rolle übernehmen?Präzise AntennenOb Satellitenkommunikation oder Weltraumforschung: Die hochpräzisen Antennen und Teleskope von mtex antenna technology aus Wiesbaden kommen überall dort zum Einsatz, wo Daten über große Entfernungen zuverlässig übertragen oder empfangen werden müssen. Geschäftsführer Lutz Stenvers führt die Firma seines Vaters weiter und baut sie zu einem international gefragten Hightech-Unternehmen aus. Doch mit der wachsenden Bedeutung der Technologie wächst auch die Verantwortung: Denn ihre Antennen können sowohl für zivile als auch für militärische Anwendungen genutzt werden.Effiziente ElektromotorenEin neuer Elektromotor aus Deutschland soll E-Autos effizienter machen. Das heißt, es werden weniger Materialien verbaut, was die Kosten und das Gewicht senkt und die Reichweite erhöht. Bei DeepDrive arbeiten Alexander Rosen, Stefan Ender, Felix Pörnbacher und ihr Team daran, ihre Entwicklung fit für den Serieneinsatz zu machen.Der Deutsche Gründerpreis 2026Der Deutsche Gründerpreis für herausragende Leistungen bei der Entwicklung von innovativen Geschäftsmodellen und beim Aufbau neuer Unternehmen wird in den Kategorien Schülerinnen/Schüler, StartUp, Aufsteiger, Lebenswerk und Sonderpreis vergeben. Ausgelobt wird der Deutsche Gründerpreis von den Partnern Sparkassen, ZDF, FAZ und Porsche. Die Initiative wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, namhaften Förderern, einem hochkarätigen Kuratorium und einem Experten-Netzwerk unterstützt.KontaktBei Fragen zu "WISO" und zum Deutschen Gründerpreis erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "WISO" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/wiso) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Gründerpreis 2026: Die Preisverleihung im ZDF streamen (https://www.zdf.de/livestreams/gruenderpreis-2026-die-preisverleihung-movie-100)- WISO im ZDF streamen (https://www.zdf.de/magazine/wiso-104)- WISO-Dokus im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/wiso-die-doku-100)- WISO Deals im ZDF streamen (https://www.zdf.de/reportagen/deals-108)- Deutscher Gründerpreis - Ein Gewinn für alle (https://www.zdf.de/unternehmen/verantwortung/engagement/deutscher-gruenderpreis-110.html)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6345690