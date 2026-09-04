Eine fast 100 Meter lange Tafel bot mehr als 200 Gästen einen besonderen Abend, der Zusammenarbeit, Vertrauen und die Verbindungen jenseits des Wettbewerbs in den Mittelpunkt stellte.

Am Donnerstagabend vor dem Formula 1-Grand-Prix von Italien verwandelte Barilla eine der schnellsten und wettbewerbsintensivsten Umgebungen des Motorsports in einen Ort, an dem die F1Paddock-Familien im Mittelpunkt standen.

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La Tavolata by Barilla on the starting grid of the Monza circuit.

Mehr als 200 Menschen versammelten sich an einer einzigen Tafel: Fahrer, Teamchefs, Mechaniker, Ingenieure, Strategen, Safety-Car- und Medical-Car-Piloten, Personal Trainer und Reifentechniker. Menschen, deren Zusammenarbeit, Präzision und Vertrauen jedes Rennen, jede Entscheidung und jede Leistung prägen.

Eine fast 100 Meter lange Tafel wurde mit Tellern und Pasta eingedeckt. Bei der ersten von Barilla und der Formula 1 gemeinsam organisierten La Tavolata feierten Menschen aus dem gesamten F1-Kontext darunter VCARB-Fahrer Yuki Tsunoda und sein Renningenieur Alexandre Iliopoulos einen Grundsatz, der auch den Rennsport definiert: Herausragende Leistungen sind niemals das Ergebnis eines Einzelnen.

Unter der kulinarischen Leitung des Drei-Sterne-Kochs Massimo Bottura zelebrierte das gemeinsame Abendessen italienische Gastfreundschaft mit einem Menü rund um Barilla Pasta, das in Zusammenarbeit mit DO&CO, dem offiziellen Supplier des F1 Paddock Club, kreiert wurde.

"Großartige Leistungen sind niemals das Ergebnis einer Einzelperson", erklärt Massimo Bottura. "Ob es darum geht, in Monza auf das Podium zu steigen oder ein mit Michelin-Sternen ausgezeichnetes Restaurant zu führen Erfolg ist immer eine Teamleistung. Deshalb sage ich immer: 'Allein bin ich Massimo Bottura, gemeinsam sind wir die Francescana-Familie.' Die La Tavolata mit Barilla zum Leben zu erwecken, ist eine Hommage an die kulinarische Gemeinschaft, die unsere tägliche Arbeit antreibt."

Für einen Abend veränderte sich der gewohnte Rhythmus des F1 Paddocks. Fahrer, Ingenieure und Mechaniker kamen abseits der Intensität des Rennwochenendes zusammen, schufen Raum für persönliche Gespräche und feierten die Zusammenarbeit, die jede Leistung auf der Rennstrecke möglich macht. La Tavolata rückte die vielen Akteure, Ideen und Beziehungen in den Fokus, die die Formula 1 ausmachen auch jenseits dessen, was die Fans zu sehen bekommen.

Yuki Tsunoda, VCARB-Fahrer sagt: "Ich freue mich sehr, am Donnerstagabend gemeinsam mit Barilla an der La Tavolata teilgenommen zu haben. In der Formula 1 fährt man nie allein und der Abend hat all die Menschen sichtbar gemacht, die es braucht, um auf und abseits der Rennstrecke zu gewinnen. Teamwork steht im Mittelpunkt von allem, was wir tun, und gerade in solchen Momenten baut man diese Beziehungen und dieses Vertrauen auf. Während eines Rennwochenendes haben wir nur selten die Gelegenheit dazu. Umso besonderer war es, diesen Abend erleben zu können."

"Als ich selbst Rennen fuhr, entstanden einige der wichtigsten Beziehungen abseits der Kameras. Mit Ingenieuren, Mechanikern, Strategen und all jenen, die einander vertrauen mussten, wenn der Druck am größten war", sagt F1-Weltmeister Nico Rosberg. "Das macht einen Abend wie diesen so bedeutungsvoll. Er bringt die Menschen hinter der Leistung zusammen und erinnert uns daran, dass Rennsport letztlich ein Teamsport ist, der auf menschlicher Verbundenheit basiert."

Seit Generationen kommen Formula 1-Teams nach Monza, um nach Höchstleistung zu streben. Dabei bauen sie immer auf dieselben Grundlagen: Vertrauen, Vorbereitung und Zusammenarbeit. Auch wenn sich der Sport stetig weiterentwickelt, bleiben die Beziehungen hinter jedem Rennen eine seiner wichtigsten Konstanten.

"Als ich in der Formula 1 gefahren bin, habe ich sehr schnell gelernt, dass jede Runde, jede Entscheidung und jedes Ergebnis auch von den Menschen um einen herum abhängt", berichtet Paolo Barilla, stellvertretender Vorsitzender der Barilla Group und ehemaliger Formula 1-Fahrer. "Die heutigen Autos und Technologien unterscheiden sich grundlegend, aber dieses Prinzip hat sich nicht verändert. Hinter jeder Leistung steht ein Team, dessen Vertrauen, Expertise und Engagement Erfolg erst möglich machen. La Tavolata feiert diese Menschen und die Rolle, die sie an jedem Rennwochenende spielen. Die gemeinsamen Momente an der Tafel haben dem Adrenalin des Wettbewerbs ein Gefühl von Freundschaft und Freude entgegengesetzt."

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