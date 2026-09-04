Warum steigende US-Zinsausgaben und die Rückkehr hoher Anleiherenditen den Gold- und Silber-Case prägen. Dabei zählt bei Optionen zunächst das Unternehmen und erst dann die Optionsprämie. Wir erklären, warum?

Gold und Silber haben ihren Aufwärtstrend wieder aufgenommen. Kurzfristig bleiben Rücksetzer nach dem starken Lauf wahrscheinlich. Langfristig sprechen die ausufernde Staatsverschuldung, steigende Zinslasten und die Reservekäufe der Zentralbanken weiterhin für Edelmetalle, auch wenn hohe reale Renditen Gegenwind erzeugen können. Entscheidend bleibt dabei die Auswahl qualitativ starker Minengesellschaften.

Die Billion, die den Gold-Case sichtbar macht

Die Nettozinsausgaben des US-Bundeshaushalts stiegen von 222,9 Mrd. USD im Jahr 2000 auf 969,9 Mrd. USD 2025 an. Gleichzeitig überschritt die gesamte US-Bundesschuld im August 2026 die historische Marke von 40 Billionen Dollar. Die US-amerikanische Ausgabenpolitik bleibt expansiv, während Sozialprogramme, Verteidigung und Infrastruktur auf steigende Refinanzierungskosten treffen.

Die Nettozinsausgaben des US-Bundeshaushalts im Überblick. Ab 2026 Schätzungen. Quelle: Congressional Budget Office.

Die Zinslast verstärkt sich selbst: Neue Defizite erhöhen den Schuldenstand, höhere Marktzinsen verteuern anschließend die Refinanzierung. Politisch wächst damit der Anreiz, die reale Schuldenlast über nominales Wachstum, tolerierte Inflation oder langfristig niedrigere Realzinsen beherrschbar zu machen. Dieses Risiko finanzieller Repression stärkt Gold als nicht beliebig vermehrbaren, monetären Vermögenswert.

Die Rückkehr des Zinsrisikos

Die Zinsausgaben steigen nicht nur wegen wachsender Schulden, sondern auch wegen eines veränderten Marktumfelds. Von 2000 bis 2021 fielen die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen im großen Bild. Deutschland und Japan rutschten zeitweise sogar in den negativen Bereich. Seit 2022 hat die Inflation die Nullzinsära beendet. Am 2. September 2026 lagen die Zehnjahresrenditen laut Marktstand bei 4,81 Prozent in den USA, 3,35 Prozent in Deutschland und 3,01 Prozent in Japan. Zudem trifft es derzeit weitere Staaten wie Großbritannien und Frankreich.

Renditen zehnjähriger Staatsanleihen in den USA, Deutschland und Japan seit 2000. Monatsdaten. Stand 2. September 2026. Quellen: Federal Reserve und OECD via FRED; Darstellung: OptionEarner Research.

Der Regimewechsel verschärft den Konflikt: Hohe Renditen erhöhen kurzfristig die Opportunitätskosten von Gold und können Edelmetalle belasten. Gleichzeitig ...

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