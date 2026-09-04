Ottobrunn (ots) -Volle Kalender, laufende Projekte, hoher Anspruch an die eigene Arbeit - im Alltag von Unternehmern und Führungskräften scheint für Veränderungen oft genau eines zu fehlen: der richtige Zeitpunkt. Der nächste Urlaub, der Abschluss eines wichtigen Projekts oder eine ruhigere Phase wirken wie bessere Gelegenheiten, um neue Routinen anzugehen. Nur: Im Unternehmeralltag folgt auf eine Belastung häufig schon die nächste. Was passiert aber, wenn der perfekte Moment, auf den viele warten, gar nicht kommt?Veränderungen scheitern nicht immer daran, dass Menschen nicht wissen, was sie anders machen könnten. Gerade Unternehmer und Führungskräfte haben häufig klare Vorstellungen davon, welche Bereiche ihres Alltags sie verändern möchten. Schwieriger wird es, diese Vorhaben unter den Bedingungen umzusetzen, die der berufliche Alltag tatsächlich mit sich bringt. Denn der eigene Anspruch an eine Veränderung kann schnell dazu führen, dass aus einem überschaubaren Vorhaben ein Projekt wird, für das vermeintlich erst die passenden Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Mehr Zeit, weniger Stress oder die Möglichkeit, sich konsequent darauf zu konzentrieren, erscheinen dann als notwendige Bedingungen für den Start. So wird aus einem Vorhaben für heute eines für später. "Wer glaubt, eine Veränderung von Anfang an perfekt umsetzen zu müssen, macht den ersten Schritt oft unnötig schwer", sagt Lea Feder, Geschäftsführerin von JETZT Performance."Eine Veränderung muss nicht groß sein, um ein sinnvoller Anfang zu sein. Entscheidend ist, etwas zu wählen, das sich im eigenen Alltag tatsächlich umsetzen lässt", fügt sie hinzu. Seit rund neun Jahren arbeitet sie mit Unternehmern, Führungskräften und High Performern an Leistungsfähigkeit und alltagstauglichen Routinen in den Bereichen Schlaf, Stress, Ernährung und Bewegung. Lea Feder hat zudem Medizin und Bioinformatik studiert und verbindet diesen fachlichen Hintergrund mit ihren Erfahrungen aus der langjährigen Arbeit mit leistungsorientierten Unternehmern. Insgesamt hat sie bereits mehr als 2.000 Menschen begleitet. JETZT Performance ist ein Coaching- und Beratungsangebot; ärztliche Diagnostik oder Behandlung sind nicht Teil der Begleitung. Lea Feders Ansatz richtet den Blick dabei nicht auf einen umfassenden Neustart, sondern zunächst auf die Frage, welche Veränderung sich unter den bestehenden Voraussetzungen konkret beginnen lässt.Wenn aus einem Vorhaben ein Alles-oder-nichts-Projekt wirdDer Wunsch, etwas zu verändern, wird schnell größer als das ursprüngliche Vorhaben. Aus einer kleinen Anpassung entsteht gedanklich ein kompletter Neustart: Ernährung, Bewegung und Tagesstruktur sollen gleichzeitig verändert werden und möglichst von Anfang an funktionieren. Kleine Schritte erscheinen daneben schnell zu unbedeutend, um überhaupt als ernsthafter Anfang zu gelten. Je größer das Vorhaben dadurch wird, desto schwieriger scheint es, einfach loszulegen. Stattdessen entsteht das Gefühl, zunächst die richtigen Voraussetzungen schaffen zu müssen: genügend Zeit, weniger Stress oder eine Phase, in der sich die neuen Gewohnheiten konsequent verfolgen lassen.Gerade im Unternehmeralltag lassen sich solche Voraussetzungen allerdings kaum planen. Auf ein abgeschlossenes Projekt folgt häufig bereits die nächste Aufgabe, und auch eine ruhigere Phase oder der nächste Urlaub ändern wenig daran, wie der Alltag anschließend aussieht. "Das Denken 'Ich mache das später' ist aus meiner Erfahrung eines der größten Hindernisse, weil dadurch selbst Veränderungen verschoben werden, die eigentlich klein beginnen könnten", sagt Lea Feder.Kleine Schritte statt kompletter NeustartDer Gegenentwurf beginnt deutlich unspektakulärer. Statt mehrere Lebensbereiche gleichzeitig neu zu organisieren, kann zunächst eine einzelne Veränderung in den bestehenden Alltag eingebaut werden. Das kann bedeuten, mehr Ballaststoffe in die Ernährung aufzunehmen oder kurze Bewegungspausen während des Arbeitstags einzuplanen. Eine solche Anpassung verlangt keinen kompletten Neustart und kann direkt unter den Bedingungen ausprobiert werden, die ohnehin vorhanden sind.Dabei muss zu Beginn noch nicht feststehen, wie daraus langfristig eine feste Routine wird. "Wer anfängt, sammelt Erfahrungen darüber, was im eigenen Alltag funktioniert und kann auf dieser Grundlage weiterarbeiten", sagt Lea Feder. Erst in der Umsetzung zeigt sich, ob sich eine Veränderung mit Terminen, Projekten und anderen Verpflichtungen vereinbaren lässt. Funktioniert etwas nicht wie gedacht, kann nachjustiert werden, ohne gleich das gesamte Vorhaben infrage zu stellen.Gerade für Unternehmer und Führungskräfte ist diese Flexibilität wichtig. Ihre Wochen verlaufen selten dauerhaft nach demselben Muster. Neue Gewohnheiten sollten deshalb auch dann praktikabel bleiben, wenn Termine dichter werden oder eine arbeitsintensive Phase beginnt. So kann sich aus einem überschaubaren ersten Schritt nach und nach eine Routine entwickeln, die sich an den tatsächlichen Anforderungen des eigenen Alltags orientiert.JETZT Performance: Veränderung beginnt unter realen BedingungenDer Gedanke hinter JETZT Performance setzt genau an diesem Punkt an. Der Name steht für Lea Feder bewusst für den unmittelbaren Beginn, weil Veränderungen aus ihrer Sicht zu oft als Vorhaben für eine spätere Zukunft behandelt werden. Das "JETZT" soll diesen Blick umkehren: Statt den richtigen Zeitpunkt erst in der Zukunft zu suchen, rückt die Frage in den Mittelpunkt, was bereits heute möglich ist. "Es ist sinnvoller, heute mit einer kleinen Veränderung zu starten, als wochenlang auf die perfekte Lösung zu warten", sagt Lea Feder.Dahinter steht ein Gedanke, der über einzelne Routinen hinausgeht. Unternehmer und Führungskräfte können nicht bestimmen, wann die nächste intensive Phase beginnt oder wie viel Freiraum ihnen der Arbeitsalltag in einigen Wochen lässt. Wohl aber können sie entscheiden, ob eine geplante Veränderung ein Vorsatz bleibt oder tatsächlich beginnt. Genau das möchte JETZT Performance vermitteln: Der perfekte Moment verliert seine Bedeutung. An seine Stelle tritt ein Zeitpunkt, der ohnehin schon da ist: jetzt.Möchten auch Sie Veränderungen in Ihrem Unternehmeralltag nicht länger auf den perfekten Zeitpunkt verschieben, sondern mit kleinen, alltagstauglichen Schritten beginnen? Dann melden Sie sich jetzt bei Lea Feder und dem Team der JETZT Performance GmbH (https://jetzt-performance.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:JETZT Performance GmbHVertreten durch Lea FederE-Mail: info@jetzt-performance.deWebsite: https://jetzt-performance.de/Original-Content von: JETZT Performance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182218/6345696