Die schlechte Konsumstimmung sorgt bei Douglas für schlechte Nachrichten. So musste der beauty-Konzern auch bei den Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 (30. September) sinkenden Umsätze und fallende Gewinne vermelden. Dennoch markierte die Douglas-Aktie (BEAU1Y) kein neues Tief. Dies lag vor allem daran, dass der Kapitalmarkt ohnehin mit eher schwachen Daten kalkuliert hatte. Denn das Umsatz-Minus von zwei Prozent auf 987,8 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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