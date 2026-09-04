DJ Harald Gloy neuer Vorstandschef von Lufthansa Technik
DOW JONES--Die Lufthansa Technik AG bekommt zum 1. Februar nächsten Jahres einen neuen Vorstandschef. Der Aufsichtsrat der Lufthansa-Tochter berief Harald Gloy zum Nachfolger von Sören Stark, der dann in den Ruhestand geht, wie das Unternehmen jetzt mitteilte. Der 54-jährige Wirtschaftsingenieur Gloy ist seit mehr als 25 Jahren bei dem Spezialisten für flugzeugtechnische Dienstleistungen tätig und seit 2022 auch als Chief Operating Officer Mitglied des Vorstandes.
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September 04, 2026 06:26 ET (10:26 GMT)
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