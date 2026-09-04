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Eine ungeplante Schwangerschaft, ihre Affäre Roya und der kranke Vater Bert bringen ihr Leben völlig durcheinander.Y-KollektivReportagen (20-45 Min.)Immer montagsY-History: Aussortiert im Schulsystem? | Jung, todkrank, aber lebendig | Hikikomori - die einsamsten Menschen der Welt | Tödliches Gold (AT)team.recherche: Diagnose Machtmissbrauch (AT)Investigative Doku (30 Min.)Ab 6. Oktober 2026Viele Ärztinnen berichten, dass trotz Leistung männliche Chefärzte über ihre Karriere entscheiden: Wer operiert, befördert wird oder stehen bleibt. Die Recherche zeigt, wie groß diese Macht ist und was sie für Frauen bedeutet.Staatsgeheimnis RAF - Terroristen in der DDRDokumentation (90 Min.)Ab 7. Oktober 2026Die DDR gewährte in den 1980er Jahren zehn Top-Terroristen Unterschlupf. Die Staatssicherheit gab den RAF-Aussteigern eine neue Identität, ein neues Leben. 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Oktober 2026Eine junge Frau beschuldigt ihre Eltern des Missbrauchs, sie werden zu langen Haftstrafen verurteilt. Später zeigen Widersprüche und Ermittlerzweifel: Möglicherweise sitzen sie zu Unrecht. ARD Crime Time erzählt ihren Fall.Die Carolin Kebekus ShowComedy-Show (7 x 30.Min.)Ab 22. Oktober 2026"Die Carolin Kebekus Show" kehrt ab 22. Oktober 2026 mit sieben neuen Folgen in ARD Mediathek und Erstem zurück: Stand-up, Musik, Sketche und Aktionen mit Gästen wie Motsi Mabuse, Bastian Pastewka und Mai Thi Nguyen-Kim.Weltspiegel Doku: Halbzeit für Trump: Dämpfer oder Machterhalt?Dokumentation (45 Min.)Ab 23. Oktober 2026ARD-Korrespondentin Gudrun Engel reist vor den anstehenden Midterms kreuz und quer durchs Land - wie fühlt es sich an, für die Amerikaner - zwei Jahre unter Trump? Beurteilen sie seine Arbeit an den Wahlurnen mit?Blood Cruise - Vampire an BordThriller/Horror-Serie (6 x 55 Min.)Ab 23. Oktober 2026Auf einer Nachtfähre nach Helsinki entfesselt ein "Blinder Passagier" einen blutigen Vampir-Horrortrip. In sechs Folgen kämpft ein Ensemble aus britischen und skandinavischen Stars ums Überleben auf hoher See.History or Mystery - Die Burgenchallenge mit Alexander PrinzInfotainment (3 x 30 Min.)Ab 24. Oktober 2026Eine Burg, zwei Besucher und drei mittelalterliche Geschichten - aber nur eine davon ist wahr. Alexander Prinz, auf Youtube bekannt als der "Dunkle Parabelritter" führt im neuen ARD Mediatheksformat "History or Mystery" prominente Gäste durch Festungen verschiedener Regionen. Mit dabei: Schauspielerin Davina Fox, Sternekoch Robin Pietsch und Comedian Tony Bauer.team.recherche: Sog der Sekten (AT)Dokumentation (30 Min.)Ab 27. Oktober 2026team.recherche taucht ein in die Welt sektenähnlicher Gruppierungen, recherchiert undercover und erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die den Druck ihrer Gruppe nicht mehr aushielt.Meine Träume - Was verraten sie über mich?Wissens-Doku (45 Min.)Ab 29. Oktober 2026Was sagen Träume über uns aus? Sind wir belastenden Träumen hilflos ausgeliefert? Und können wir Träume eventuell sogar aktiv gestalten? 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