Die Palantir-Aktie ist diese Woche nichts für Anleger mit schwachen Nerven. Nachdem sie am Mittwoch um -6% einbrach, konnte sie am Donnerstag wieder um fast +8% zulegen. Was steckt hinter dieser Achterbahnfahrt und geht dieser Roller Coaster Ride nun weiter nach oben oder nach unten? Mittwoch runter evor ich mich an einer Antwort auf die eingangs gestellte Frage versuche, will ich erst einmal auf die Gründe für das Ab und Auf der Palantir-Aktie in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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