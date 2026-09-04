Mainz (ots) -
Woche 37/26
Mi., 9.9.
Bitte Programmänderung beachten:
17.10 ZDF Royal (VPS 17.09/HD/UT)
Abschied von König Harald V. - Trauer in Norwegen
Moderation: Christina v. Ungern-Sternberg
Adelsexpertin: Julia Melchior
Im Streaming: 9. September 2026, 17.10 Uhr bis 9. September 2028
(Weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen. "hallo deutschland" entfällt.)
______________________
Bitte Programmänderung beachten:
4.45 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 4.44/HD/UT)
Die Trödel-Show mit Horst Lichter
Deutschland 2024
5.00- Bananen - Genuss mit Beigeschmack (HD/UT)
5.30 Film von Judith Paland
(Erstsendung 24.8.2025)
Deutschland 2025
Im Streaming: 22. August 2025, 09.30 Uhr bis 22. August 2030
(Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.
Woche 38/26
Mi., 16.9.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Die Spur (HD/UT)
Masern-Impfbetrug: Immun nur auf dem Papier
Film von Leonie Sontheimer und Lilia Becker
Kamera: Daniel Assmann, Axel Funck, Julian Adolph
Deutschland/Türkei 2026
Im Streaming: 16. September 2026, 10.00 Uhr bis 16. September 2031
(Bitte auch für die Wiederholung um 2.45 Uhr beachten.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6345770
Woche 37/26
Mi., 9.9.
Bitte Programmänderung beachten:
17.10 ZDF Royal (VPS 17.09/HD/UT)
Abschied von König Harald V. - Trauer in Norwegen
Moderation: Christina v. Ungern-Sternberg
Adelsexpertin: Julia Melchior
Im Streaming: 9. September 2026, 17.10 Uhr bis 9. September 2028
(Weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen. "hallo deutschland" entfällt.)
______________________
Bitte Programmänderung beachten:
4.45 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 4.44/HD/UT)
Die Trödel-Show mit Horst Lichter
Deutschland 2024
5.00- Bananen - Genuss mit Beigeschmack (HD/UT)
5.30 Film von Judith Paland
(Erstsendung 24.8.2025)
Deutschland 2025
Im Streaming: 22. August 2025, 09.30 Uhr bis 22. August 2030
(Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.
Woche 38/26
Mi., 16.9.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Die Spur (HD/UT)
Masern-Impfbetrug: Immun nur auf dem Papier
Film von Leonie Sontheimer und Lilia Becker
Kamera: Daniel Assmann, Axel Funck, Julian Adolph
Deutschland/Türkei 2026
Im Streaming: 16. September 2026, 10.00 Uhr bis 16. September 2031
(Bitte auch für die Wiederholung um 2.45 Uhr beachten.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6345770
© 2026 news aktuell