Mit dem neuen Altersvorsorgedepot (AVD) beginnt zum Jahreswechsel 2027 eine neue Ära der privaten Altersvorsorge in Deutschland. Als einer der weltweit führenden aktiven Vermögensverwalter mit mehr als 400 Milliarden US-Dollar in Altersvorsorgelösungen steht J.P. Morgan Asset Management mit jahrzehntelanger Erfahrung und einer breiten Palette an innovativen Lösungen in den Startlöchern, diese Chance für Privatanlegerinnen und -anleger mitzugestalten. Bereits seit rund 40 Jahren begleitet die Fondsgesellschaft die Entwicklung kapitalmarktbasierter Vorsorgeprodukte und hat 2005 mit der Einführung der SmartRetirement-Lebenszyklusfonds einen neuen Standard ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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