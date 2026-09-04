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|13:38
|KOCH Automobile AG: "Garantierte Dividende von 0,04 Euro bringt attraktive Rendite" - HV-Bericht von GSC-Research
|im Anhang finden Sie den HV-Bericht zur Gesellschaft von der GSC Research GmbHAnhang: HVKocstrong026.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|14.07.
|KOCH Automobile AG - HV am 27.08.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 20. August 2026 in den Räumen der Gesellschaft, Marzahner Chaussee 219, 12681 Berlin um 12:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 0,04 €/Aktie.Den...
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