Seit Jahrzehnten behandelt Excel 1900 fälschlicherweise als Schaltjahr. Dieser scheinbar kleine Fehler ist bis heute im Tabellenkalkulationsprogramm enthalten. Was steckt dahinter? In Excel ist seit Jahrzehnten ein falsches Datum enthalten. Das Programm geht nämlich fälschlicherweise davon aus, dass das Jahr 1900 ein Schaltjahr war. Microsoft ist sich dessen bewusst, hat die Ursachen dokumentiert und könnte das Problem prinzipiell beheben. Trotzdem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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