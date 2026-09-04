Berlin (ots) -Das Portfolio verbindet kreative Bildgestaltung mit praktischem Drucken im Alltag - von Sofortbildkameras und Fotodruckern über Etikettendrucker bis hin zu mobilen A4-Druckern.Media OutReach Newswire - Im Mittelpunkt des Consumer-Printing-Auftritts von Hanin am Stand H20-139 auf der IFA Berlin 2026 steht die Weltpremiere der EQ3. Viele Nutzer von Sofortbildkameras wünschen sich beides: die besondere Wirkung eines großformatigen physischen Fotos und zugleich die Möglichkeit, das Bild vor dem Druck zu gestalten. Die EQ3 vereint beide Ansprüche in einer hybriden Sofortbildkamera im quadratischen Format für Nutzer, die größere Sofortbilder bevorzugen. Die EQ3 basiert auf mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung von Hanin in der Drucktechnologie. Heute arbeiten über 400 F&E-Spezialisten an einem stetig wachsenden Produktportfolio für Nutzer in mehr als 100 Ländern und Regionen.Direkt in der Kamera bearbeiten. Nur drucken, was bleiben soll.Die EQ3 bietet individuell anpassbare Filter, Bildanpassungen und eine kamerainterne Collage-Funktion. So können Nutzer ihre Bilder vor dem Druck optimieren und Fehldrucke reduzieren, ohne auf spontane Aufnahmen zu verzichten. Das größere quadratische Format eignet sich besonders für Porträts und Alltagsszenen. Der Thermosublimationsdruck sorgt zugleich für langlebige Fotos. Ein herausnehmbarer Akku erleichtert den Austausch und ermöglicht eine längere Nutzung. "Der Moment darf spontan sein - der Ausdruck sollte bewusst gewählt werden", sagte Shaowei Song, General Manager der Consumer Electronics Division von Hanin. "Mit der EQ3 können Nutzer zunächst frei gestalten und anschließend die wirklich wichtigen Momente in einem größeren quadratischen Format festhalten." Gezeigt werden außerdem die Modelle Z1, Z2, M3, M5S, M6 und M6 Pro mit ZINK-Tintendruck ohne Tintenpatronen beziehungsweise Thermosublimationsdruck. Ausgewählte Modelle verfügen über integrierte Displays, Nachdruckfunktionen und Bluetooth-Konnektivität für das Drucken per App.Von kreativer Bildgestaltung bis zum Drucken im AlltagNeben Sofortbildkameras umfasst das Portfolio Fotodrucker für Smartphone-Aufnahmen, Etikettendrucker für Privathaushalte und kleine Unternehmen sowie mobile A4-Drucker für den flexiblen Dokumentendruck unterwegs. Gemeinsam verbinden diese Produktkategorien kreative Anwendungen mit praktischen Alltagslösungen und eröffnen Chancen für Einzelhändler, Distributoren und Technologiepartner.Stand: H20-139Datum: 4.-8. September 2026Entdecken Sie das Consumer-Electronics-Portfolio von Hanin.Pressekontakt:Xiamen PRT technology Co., Ltd.zoucy@prttech.comOriginal-Content von: Hanin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183268/6345809