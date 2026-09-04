Hamburg (ots) -Norddeutschland als Versuchsfeld für gesellschaftliches Miteinander: Im Rahmen des NORDLICHTER-Programms von NDR, MOIN Filmförderung und nordmedia werden drei Nachwuchsprojekte mit jeweils 1,15 Millionen Euro unterstützt. In Hamburg gehen mit Konsumkritik und Augenzwinkern die zwei Filme "Das war meins" und "Unter Mietern" in den Dreh, in Niedersachsen soll der dystopische Survival-Thriller "Elias" realisiert werden.In der Komödie Das war meins von der Hamburger Regisseurin Carly Coco stehlen eine verbitterte Personal-Managerin und ein desillusionierter Logistiker dasselbe Fahrrad immer wieder hin und her. Ihr Kleinkrieg wird zu einer Rebellion gegen das kapitalistische Arbeitssystem und Ausdruck ihrer verlorenen Träume. Das Drehbuch schreibt der Hamburger Autor Silas Matthes. Produziert wird der Film von Julia Meyer-Pavlovic und Denis Pavlovic (Glass Frog Film) aus Hamburg.Ein Survival-Thriller, der in Niedersachsen spielen wird: Filmemacher und Hamburg Media School-Absolvent Reza Sam Mosadegh setzt den 36-jährigen Elias is Zentrum seines Kammerspiels. In einer Welt im Ausnahmezustand, in der die politischen Kräfte Freiheit und Menschlichkeit untergraben haben, muss Elias langsam wieder lernen, dass ohne Vertrauen und Zusammenhalt eine hoffnungsvolle Zukunft nicht möglich ist. Produziert wird der Film von Lisa Herbers und Verena Gräfe-Höft (Junafilm) aus Hamburg.Um das Thema Wohnungsnot geht es in dem sozialkritischen Thriller Unter Mietern von Regisseur Simon Schneider und Drehbuchautor Dario Haramustek. Ferhat und Laila sind ein Paar. Zusammen mit ihrem einjährigen Sohn ziehen sie nach Hamburg. Nach dem Umzug in die neue Wohnung stehen plötzlich zwei ältere Leute in der Tür, die behaupten, die eigentlichen Mieter*innen der Wohnung zu sein. Sie alle sind Opfer eines großen Betrugs und werden in einen Konkurrenzkampf um den knappen Wohnraum gedrängt.Mehr zum NORDLICHTER-ProgrammBereits seit 2014 fördern NDR, MOIN Filmförderung und nordmedia mit dem NORDLICHTER-Nachwuchsprogramm junge Talente aus Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Hamburg. Neben der finanziellen Förderung gibt es Unterstützung von Branchenprofis und die Einbindung in ein starkes Netzwerk. Die Filme werden redaktionell im NDR betreut. Nach einer möglichen Kino- und Festivalauswertung werden die Filme im NDR Fernsehen und der ARD-Mediathek veröffentlicht.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6345806