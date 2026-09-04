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Netfonds AG: Veränderung im IT-Vorstand - Fortführung der Wachstumsstrategie



04.09.2026 / 13:59 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



Netfonds AG: Veränderung im IT-Vorstand - Fortführung der Wachstumsstrategie



Hamburg, 04. September 2026 - Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7) gibt bekannt, dass IT-Vorstand Dietgar Völzke mit Ablauf zum 04. September 2026 im besten gegenseitigen Einvernehmen aus dem Vorstand ausscheidet. Völzke hatte frühzeitig mitgeteilt, für eine Fortsetzung seiner Vorstandstätigkeit über den 28. Februar 2027 hinaus nicht zur Verfügung zu stehen. Vor diesem Hintergrund haben sich die Parteien einvernehmlich darauf verständigt, seine Organstellung bereits mit Ablauf des 04. September 2026 zu beenden.



Der Aufsichtsrat und der übrige Vorstand danken Herrn Völzke für seinen maßgeblichen Beitrag in den vergangenen sieben Jahren, insbesondere im Aufbau und Entwicklung der finfire Plattform, und wünschen Herrn Völzke sowohl privat als auch beruflich alles Gute für die Zukunft.



Die Netfonds AG setzt ihren technologischen Wachstumskurs konsequent fort. Das Vorstandsressort wird übergangsweise durch den Vorstandsvorsitzenden Martin Steinmeyer besetzt. Das Unternehmen plant die Stelle neu zu besetzen.





Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg



Pressekontakt

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

E-Mail: ir@netfonds.de



Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.



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