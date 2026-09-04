Nach dem Höhenflug bis auf 34 € zu Jahresbeginn hat die Newron-Aktie inzwischen mehr als -60% korrigiert und notiert aktuell nur noch bei 12,85 €. Seit Juni zeichnet sich allerdings eine zunehmend stabile Bodenbildung oberhalb von 11,70 € ab. Genau dort trifft der Kurs auf eine technisch interessante Unterstützungszone. Hält sie erneut, könnte die nächste größere Erholungsbewegung bevorstehen. Evenamide nähert sich dem nächsten Meilenstein Bei Newron ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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