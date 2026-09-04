Die Aktie von SUSS MicroTec stand in den vergangenen Wochen unter starkem Abgabedruck und büßte vom Juni-Top mehr als -40% ein. Zum Ende der Woche kann der Chipausrüster aber wieder deutlich zulegen. Zur Stunde steigt der Wert um mehr als +6% und ist damit bester Performer im MDAX. Was steckt hinter der Rallye und wie nachhaltig ist diese? Analyst sieht klare Kaufchance Auslöser für den Kurssprung ist unter anderem eine neue strategische Kooperation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de