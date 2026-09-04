Ein eingehender Videoanruf reicht: Auf manchen Android-Handys lässt sich über Whatsapp die Bildschirmsperre umgehen und der komplette Foto-Ordner öffnen. Über Whatsapp lässt sich auf einigen Android-Smartphones die Bildschirmsperre umgehen und der private Fotoordner öffnen. Meta hat die Schwachstelle bestätigt und nach eigenen Angaben begonnen, einen Fix zu verteilen - aber der ist noch nicht da. Das musst Du wissen. So funktioniert der Trick Entdeckt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n