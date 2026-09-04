Bad Wimpfen (ots) -
Ob aufs Brot, Brötchen oder direkt vom Löffel: Für alle, die ihr Frühstück gerne süß mögen, ist die "Choco Nussa Nuss-Nougat-Creme" von Lidl eine gute Wahl. In der aktuellen Ausgabe der Stiftung Warentest (09/2026) erhält die Nuss-Nougat-Creme das Gesamturteil "Gut" (Note 2,4).
Auch beim Preis überzeugt "Choco Nussa": Mit einem Preis von 1,99 Euro je 400 Gramm (Grundpreis: 4,98 Euro/Kilogramm) gehört die Creme zu den günstigsten Produkten im Test.
In der sensorischen Prüfung erhält das Lidl-Produkt die Note "Gut" (Note 2,5). Die Tester beschreiben einen leichten Haselnussgeschmack mit leichter Röstnote. Bei der Prüfung auf Schadstoffe erhält "Choco Nussa" ebenso das Urteil "Gut" (Note 2,1). Auch die Deklaration wird von Stiftung Warentest mit "Gut" (2,0) bewertet. Bei der mikrobiologischen Qualität erreicht die Nuss-Nougat-Creme von Lidl die Bestnote "Sehr Gut" (1,0).
Ein weiterer Pluspunkt: Die für "Choco Nussa" verwendeten Haselnüsse sind Rainforest-Alliance-zertifiziert.
Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).
Pressekontakt:
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations
07063/931 60 90 · presse@lidl.de
Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6345865
Ob aufs Brot, Brötchen oder direkt vom Löffel: Für alle, die ihr Frühstück gerne süß mögen, ist die "Choco Nussa Nuss-Nougat-Creme" von Lidl eine gute Wahl. In der aktuellen Ausgabe der Stiftung Warentest (09/2026) erhält die Nuss-Nougat-Creme das Gesamturteil "Gut" (Note 2,4).
Auch beim Preis überzeugt "Choco Nussa": Mit einem Preis von 1,99 Euro je 400 Gramm (Grundpreis: 4,98 Euro/Kilogramm) gehört die Creme zu den günstigsten Produkten im Test.
In der sensorischen Prüfung erhält das Lidl-Produkt die Note "Gut" (Note 2,5). Die Tester beschreiben einen leichten Haselnussgeschmack mit leichter Röstnote. Bei der Prüfung auf Schadstoffe erhält "Choco Nussa" ebenso das Urteil "Gut" (Note 2,1). Auch die Deklaration wird von Stiftung Warentest mit "Gut" (2,0) bewertet. Bei der mikrobiologischen Qualität erreicht die Nuss-Nougat-Creme von Lidl die Bestnote "Sehr Gut" (1,0).
Ein weiterer Pluspunkt: Die für "Choco Nussa" verwendeten Haselnüsse sind Rainforest-Alliance-zertifiziert.
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