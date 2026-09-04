Astronomen rätseln seit Jahrzehnten, wie Galaxienkerne kontinuierlich Material aufnehmen, während ihre eigenen Energiestrahlen das umliegende Gas eigentlich vertreiben müssten. Neue Beobachtungsdaten liefern nun die physikalische Erklärung für diesen Prozess. Fast jede große Galaxie besitzt in ihrem Zentrum ein supermassereiches Schwarzes Loch, das Millionen bis Milliarden Sonnenmassen aufweist. Wenn dieses Material aus der Umgebung aufnimmt, entstehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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