Hamburg (ots) -Saisonstart 2026/27 und 10 Jahre zu Hause in der Elbphilharmonie: Das NDR Elbphilharmonie Orchester prägt den Klang des Hauses - im Konzert, in Übertragungen und digital weltweit zugänglich.10 Jahre "unser Zuhause" - unsere IdentitätZehn Jahre ist das NDR Elbphilharmonie Orchester nun zu Hause in der Elbphilharmonie und hat in dieser Zeit 654 Konzerte im Großen Saal gespielt. Das Ensemble war von Anbeginn dabei - als musikalischer Kern, als künstlerische Konstante, als Botschafter des Hauses in die Welt. Im Zusammenspiel von Saal, Orchester und Chefdirigent Alan Gilbert entstand eine Klangkultur, die mit diesem Ort eng verbunden ist.Alan Gilbert, Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters: "We at the NDR Elbphilharmonie Orchestra might be the luckiest orchestra in the world having the Elbphilharmonie as our home. The hall has quickly become one of the most important stops for any touring orchestra, and we get to play here all the time! I love that the hall is so flexible as an arts space: it can absorb the largest orchestral sound mass and also works impeccably for a small chamber formation or even a solo instrument. The space is inspiring - the variety of what we have been able to imagine and realize is limitless."Vom Saal und seinem Publikum inspiriert haben das NDR Elbphilharmonie Orchester und Alan Gilbert in den letzten 10 Jahren eine große Zahl kultureller Leuchtturm-Projekte realisiert, die das Programm der Elbphilharmonie geprägt haben. Dazu gehören u.a. die im Raum inszenierten Opern "Le Grand Macabre", "Porgy und Bess" und Strauss' "Elektra" sowie Aufführungen von Werken, die die Surround-Architektur der Elbphilharmonie nutzen wie Lindbergs Kraft, Salonens Wing on Wing oder Brett Deans für den Saal geschriebenes Werk "In this brief moment" und die Gründung des Festivals "Elbphilharmonie Visions".Saison 2026/27: große sinfonische Programme - inspiriert vom SaalDie Saison 26/27 knüpft an das Profil des NDR Elbphilharmonie Orchesters an: Musik des 20. und 21. Jahrhunderts, konzertante Opern und groß besetzte vokalsinfonische Werke stehen neben zentralen sinfonischen Werken. Das Programm umfasst Meisterwerke von Mozart, Beethoven, Brahms, Bruckner und Mahler ebenso wie Raritäten von Busoni, Skrjabin oder Schostakowitsch sowie Klangwelten des Jubilars John Adams und weiterer Zeitgenossen wie Unsuk Chin, Ondrej Adamek und Peter Ruzicka.Alan Gilbert eröffnet die Saison am 4. September mit der Opening Night und setzt die gefeierte Serie mit Gustav Mahlers Sinfonien fort: Mahlers tragische Sechste mit dem legendären Hammerschlag im Finale tritt in Dialog mit einem Paukenkonzert von James Oliverio. Mit diesem Konzert beginnt auch die Abschiedssaison des NDR Solo-Paukers Stephan Cürlis.Zu den Höhepunkten zählen die Aufführungen von Igor Strawinskys Opern-Oratorium "Oedipus Rex" gemeinsam mit dem Ballett "Le Sacre du printemps" im Rahmen des Internationalen Musikfests Hamburg und auf Gastspielreise in Paris sowie die Saisonabschlusskonzerte mit Beethovens Violinkonzert und John Adams' "Absolute Jest". In den Festkonzerten zu 10 Jahre Elbphilharmonie steht außerdem John Adams' Harmonielehre auf dem Programm.Artist Across Ensembles: Missy MazzoliLeif Ove Andsnes ist seit Jahren enger künstlerischer Partner des NDR Elbphilharmonie Orchesters und in der Saison 2026/27 Artist in Residence. Gemeinsam mit Alan Gilbert und dem Orchester gestaltet er ein Programm von klassischen Solokonzerten über Kammermusik bis zu neuen Musikprojekten, darunter die Uraufführung von Missy Mazzolis neuem Klavierkonzert. In der Saison 2026/2027 trägt die US-amerikanische Komponistin und Pianistin Missy Mazzoli erstmals den neuen Titel einer NDR Artist Across Ensembles. Damit rücken das NDR Elbphilharmonie Orchester, die NDR Radiophilharmonie, das NDR Vokalensemble und die NDR Bigband gemeinsam eine Künstlerin als programmatische Impulsgeberin der Saison in den Mittelpunkt. Dominik Deuber dazu: "Mit Missy Mazzoli als Artist Across Ensembles schärfen die NDR Ensembles ihr Profil und setzen einen klaren Akzent für ihre gemeinsame künstlerische Ausrichtung."Festival "Elbphilharmonie Visions" neue Perspektive durch Installationskunst"Elbphilharmonie Visions", das Festival, das maßgeblich von den Ensembles der ARD gestaltet wird, schlägt ein neues Kapitel auf: Mit dem Schweizer Künstler Zimoun (geboren 1977) ist erstmals ein Künstler eingeladen, der nicht aus der Musik kommt - eine Premiere für das Festival. Domink Deuber, Leiter des NDR Bereichs Orchester, Chor und Konzerte: "Mich interessiert schon lange, was an den Schnittstellen verschiedener Kunstformen passiert. Gerade der Blick in die bildende Kunst und Klangkunst kann uns helfen, Dinge neu zu sehen, die für uns im Orchesterbetrieb längst selbstverständlich geworden sind. Zimouns Arbeiten kenne und schätze ich seit vielen Jahren. Deshalb wollte ich wissen: Was passiert, wenn man einem so konsequenten Künstler sagt: Denk mal Orchester. Was siehst du darin, was wir vielleicht gar nicht mehr sehen? Genau daraus ist dieses Projekt entstanden. Im Kleinen Saal begegnen wir einer für Zimoun so typischen Arbeit, im Großen Saal überträgt er seine künstlerische Denkweise auf den Klangkörper Orchester. Für mich liegt genau in solchen Begegnungen ein großes Potenzial für die Zukunft unserer Kunstform."Unter der künstlerischen Leitung von Alan Gilbert wird das Festival insgesamt zum Laboratorium für Entdeckungen - mit Komponistinnen und Komponisten wie Missy Mazzoli, Veljko Nenadic, Daníel Bjarnason, Darcy James Argue, Agata Zubel sowie Künstlerinnen und Künstlern wie Andreas Schaerer, Vivi Vassileva, dem Rascher Saxophone Quartet und Leif Ove Andsnes. Uraufführungen, interdisziplinäre Projekte und experimentelle Programme bieten Raum für Perspektivenwechsel und hinterfragen das Hören.Musikalischer BotschafterAls Hamburgs musikalischer Botschafter trägt das NDR Elbphilharmonie Orchester den Namen der Elbphilharmonie und des NDR weit über die Grenzen der Stadt hinaus in die Welt. in die Welt. In Norddeutschland ist das Ensemble in der Saison 2026/27 bei den großen Festivals des Nordens präsent, darunter das Schleswig-Holstein Musik Festival, die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern sowie das Usedomer Musikfestival. Zudem gastiert es internationalen Konzerthäusern: in der kommende Woche bei den Berliner Festspielen, später in der Saision in Wien, Budapest und Paris. Mit dem japanischen Klavierstar Hayato Suminyo tritt es in Japan und Taiwan auf.Weitere Informationen unter NDR.de/eo (https://www.ndr.de/orchester_chor/elbphilharmonieorchester)Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6345882