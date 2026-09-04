Köln (ots) -Der WDR hat nach dem Sabotageversuch am Umspannwerk in Dormagen mit NRW-Innenminister Herbert Reul über diesen und weitere Anschläge auf die Stromversorgung gesprochen. Außerdem über die Fahndung nach dem Mann, dessen Namen unter den Bekennerschreiben steht. Hier einige Zitate von Reul:"Das Bekennerschreiben ist insofern interessant, weil es mit dem persönlichen Namen unterschrieben ist und mit der Adresse. Das hat man eigentlich selten, das haben wir noch nie erlebt.""Es gibt zwei Bekennerschreiben, die sind sehr übereinstimmend. Es sieht so aus, dass es zwischen all diesen Vorgängen eine Gemeinsamkeit gibt, was natürlich dann die Frage aufwirft, kann das einer allein gemacht haben? Es spricht vieles dafür, dass das alles aus einer Hand oder aus einem Konzept gemacht worden ist. Es spricht einiges dafür, dass ein Mensch dahinter steckt, dessen Namen wir kennen.""Wir haben uns die Stellen gestern Nacht noch angeguckt, die er genannt hat. Und tatsächlich: Das war kein Fake. Zumindest die Informationen stimmen. An bestimmten, an mehreren Stellen in Nordrhein-Westfalen hat er solche Anlagen aufgebaut, das steht fest.""Es spricht im Moment weniger für die staatlich fremde Macht. Aber wer sagt, dass dieser Mensch nicht ein Low Level Agent gewesen ist? Es spricht einiges dafür, dass es ein Einzeltäter ist. Es könnte aber auch eine Gruppe sein, die da engagiert ist. Und insofern warten wir in Ruhe ab."Pressekontakt:WDR Newsroom0221 220-8787Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6345881