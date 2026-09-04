Mainz (ots) -Sachsen-Anhalt nach der Wahl: Kann die AfD alleine regieren, oder steht das Land vor komplizierten und schwierigen Koalitionsverhandlungen? Wer will oder kann mit wem regieren? Was bedeuten die Wahlergebnisse für das Land und die Bundesregierung? In einem "maybrit illner spezial" wird darüber am Sonntag, 6. September 2026, 22.15 Uhr im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal diskutiert - Abschluss eines spannenden Wahlabends, der um 17.40 Uhr mit der Live-Berichterstattung aus dem ZDF-Wahlstudio in Magdeburg startet.Maybrit Illner diskutiert am Wahl-Sonntag ab 22.15 Uhr im ZDF mit dem Vorsitzenden der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), der stellvertretenden AfD-Bundestagsfraktionsvorsitzenden Beatrix von Storch, der Co-Vorsitzenden der Linken, Ines Schwerdtner, dem Kabarettisten Dieter Hallervorden, dem Autor Olaf Sundermeyer und der Journalistin Kerstin Münstermann ("Rheinische Post").Die Sendung "maybrit illner" wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Landtagswahl in Sachsen-Anhalt auf ZDFheute (https://www.zdfheute.de/thema/landtagswahl-sachsen-anhalt-104.html)- "maybrit illner" im ZDF streamen. (https://www.zdf.de/talk/maybrit-illner-128)- Presseinformation zur Wahl 2026 im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/wahl-2026-im-zdf-1)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6345892