DAX Gewinner am Donnerstag: Volkswagen VZ Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse

Per Xetra-Schluss notierten gestern (03.09.2026) 23 Aktien im Plus, während 17 Aktien mit Abschlägen gehandelt wurden. Die Liste der DAX Gewinner wurde dabei von der Volkswagen VZ Aktie angeführt, die sich um 3,18 Prozent verteuerte. Dahinter folgten die Commerzbank mit einem Plus von 3,03 Prozent und Hochtief mit 2,71 Prozent Zuwachs.

- Volkswagen VZ WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Ticker: VOW3

?? DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Tagesgewinner im DAX: Die Volkswagen VZ Aktie verzeichnete am gestrigen Handelstag ein Plus von 3,18 - und führt damit die Liste der DAX Gewinner vor der Commerzbank und Hochtief an.

Die verzeichnete am gestrigen Handelstag ein Plus von 3,18 - und führt damit die Liste der vor der Commerzbank und Hochtief an. Positive Signale im Chart: Nach langer Schwächephase hellt sich das Chartbild durch den Sprung über wichtige Durchschnittslinien (SMA20, SMA50 und SMA200 im 4h-Chart) deutlich auf; das übergeordnete Tageschart bleibt neutral, der 4h-Chart dreht auf bullisch.

Nach langer Schwächephase hellt sich das Chartbild durch den Sprung über wichtige Durchschnittslinien (SMA20, SMA50 und SMA200 im 4h-Chart) deutlich auf; das übergeordnete Tageschart bleibt neutral, der 4h-Chart dreht auf bullisch. Kursziel GAP-Close: Bei Bestätigung des gestrigen Aufwärtstrends liegt das nächste zentrale Kursziel für die Volkswagen VZ Aktie beim Schließen des GAPs bei 83,76 EUR, während die Bereiche um 76,17 EUR (SMA200) und ca. 74,70 EUR als wichtige Unterstützungen nach unten absichern.

Tagesgewinner im DAX 40: Volkswagen VZ meldet sich zurück

Die Volkswagen VZ Aktie (ISIN: DE0007664039 - Ticker: VOW3) konnte per Xetra-Schlusskurs 3,18 Prozent gewinnen und sicherte sich damit den Platz als Spitzenreiter unter den DAX Gewinnern.

Chartcheck: Die Volkswagen VZ Aktie im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.09.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Rückblick und bisherige Entwicklung

Das Wertpapier konnte im Dezember 2025 noch einmal fast an die 110-EUR-Marke heranlaufen, was im Anschluss zu deutlichen Gewinnmitnahmen führte. Das Papier bewegte sich daraufhin bis Ende Februar in einer engen Seitwärtsbox, die schließlich nach unten aufgelöst wurde....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.