Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 04.09.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.153 Punkten. Es ging am Vormittag zunächst etwas aufwärts, die Gewinne wurden nachfolgend aber wieder abgegeben. Der Index setzte bis zum Mittag wieder zurück, konnte sich dann aber stabilisieren und am Nachmittag mit Dynamik und mit Momentum aufwärtslaufen. Am Abend ist die Bewegung ausgelaufen. Der Nasdaq setzte im weiteren Handelsverlauf moderat zurück, konnte bis zum Handelsschluss aber noch die 29.550 Punkte erreichen und ging an der 29.500 Punkte aus dem Tageshandel.

- Nasdaq 100 WKN A0AE1X - ISIN US6311011XXX - Ticker: US100

?? Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Bullische Trendfortsetzung: Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart hat sich das Chartbild durch den Sprung über die relevanten gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50 und SMA200) wieder bullisch aufgehellt .

Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart hat sich das Chartbild durch den Sprung über die relevanten gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50 und SMA200) wieder . Entscheidende Unterstützungen: Wichtige Support-Bereiche für Rücksetzer liegen im Bereich von 29.441 Punkten (SMA20) sowie 29.324 - 29.305 Punkten (SMA50/SMA200) . Erst unter diesen Marken gerät die bullische Struktur ins Wackeln.

Wichtige Support-Bereiche für Rücksetzer liegen im Bereich von sowie . Erst unter diesen Marken gerät die bullische Struktur ins Wackeln. Tages-Chance auf der Oberseite (55% Wahrscheinlichkeit): Solange die Marke von 29.586 Punkten behauptet wird, liegt die Chance für ein bullisches Szenario bei 55 - mit übergeordneten Zielen bei 29.750/65 und weiter in Richtung 29.940/55 Punkten.

Nasdaq 100 Aktuell - Prognose: Tageseinschätzung für Freitag, 04.09.2026

Der Nasdaq 100 zeigt sich aktuell sehr stark. Gestern Morgen startete der Index bei 29.153 Punkten. Nach anfänglicher Volatilität und anschließender Konsolidierung zur Mittagszeit entwickelte der Nasdaq am Nachmittag deutliche Dynamik nach oben. Bis zum Handelsschluss kletterte der Index an die Marke von 29.550 Punkten und beendete den Tag schließlich bei 29.500 Punkten.

Nasdaq 100 Rückblick: Die Kennzahlen der letzten Handelstage

Kennzahl 02.09. (Ist) 03.09. (Erwartet*) 03.09. (Ist*) Tageshoch (TH) 29.177 Pkt. 29.467 Pkt. 29.552 Pkt. Tagestief (TT) 28.893 Pkt. 29.104 Pkt. 29.070 Pkt. Tagesschluss 29.157 Pkt. - 29.500 Pkt. Tagesrange 284 Pkt. - 482 Pkt.

*Betrachtungszeitraum 08:00 - 22:00 Uhr.

Nasdaq 100 Chartcheck: Technische Analyse

1-Stunden-Chart (1h): Bullische Dynamik nimmt zu

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.09.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq notierte gestern Morgen im Bereich der SMA50 (aktuell bei 29.232 Punkten). Dieser Durchschnitt bot am Vormittag eine verlässliche Unterstützung. Gegen Mittag schob sich der Nasdaq 100 mit starkem Momentum über die wichtige SMA200 (aktuell bei 29.305 Punkten) und konnte sich darüber etablieren....

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