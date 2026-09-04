Berlin (ots) -Der Nachrichtensender WELT startet mit dem Verhandlungsexperten Matthias Schranner am 4. September ein neues Format unter dem Titel "Der Verhandler".In dem Sendungsformat informiert Schranner, einer der weltweit profiliertesten Verhandlungsexperten, über laufende Verhandlungen insbesondere in der Geopolitik. Dabei macht er deren Hintergründe sowie die angewandten Techniken und Strategien den Zuschauern verständlich.In der ersten Ausgabe analysiert Schranner die Rolle von Donald Trump im Nahen Osten, die Stärken und Schwäche seiner Strategie - und gibt dann einen Blick auf logische mögliche Optionen, die sich dem US-Präsidenten bieten.Matthias Schranner berät seit mehr als zwanzig Jahren als polizeilich ausgebildeter Verhandlungsführer für Hochrisiko-Situationen unter anderem die Vereinten Nationen, globale Konzerne und hochrangige Politiker in schwierigen Verhandlungsprozessen. Darüber hinaus ist Schranner Autor zahlreicher Fachbücher, zuletzt erschien sein Bestseller "Das Ende von Win-win: Verhandeln in Zeiten der Kompromisslosigkeit".Helge Fuhst, Vorsitzender der Chefredaktionen der PREMIUM-GRUPPE: "Mit Matthias Schranner geben wir unseren Zuschauern und Lesern einzigartige Einblicke in Verhandlungsprozesse von globaler Bedeutung und ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen des politischen Weltgeschehens. Wir haben mit ihm einen weltweit angesehenen Experten gewonnen, der zu unserem Anspruch an Qualitätsjournalismus passt: Mehr zu bieten als die reine Nachricht.""Der Verhandler" mit Verhandlungsexperte Matthias Schranner startet am heutigen Freitag, 4. September, um 18:30 Uhr im Fernsehen bei WELT. Das Format erscheint bei allen Marken der PREMIUM-GRUPPE: Sowohl im Fernsehen, in der Zeitung und online bei WELT sowie bei POLITICO Deutschland und BUSINESS INSIDER Deutschland.Pressekontakt:Kritsanarat KhunkhamDirector Communications PREMIUM-GRUPPEkritsanarat.khunkham@axelspringer.com030 2591 77608Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59680/6345909