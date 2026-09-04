Mit GPT-6 Astra stellt OpenAI sein laut eigenen Aussagen Â bisher stärkstes Modell vor. Es soll verstärkt Unternehmenskunden ansprechen. Mit Blick auf den Hugging-Face-Hack stellt sich da die Frage: Wie steht es um die Sicherheit? Das sagt OpenAI selbst dazu. Dass ein Unternehmen ein neues KI-Modell ankündigt, dessen Leistungsfähigkeit hinter der des Vorgängers liegt, kommt - wenn überhaupt - nur selten vor. Insofern verwundert es auch nicht, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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