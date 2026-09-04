Kitzbühel (ots) -TIROLERIN Award würdigt Kitzbühels erfolgreiche Ganzjahresstrategie, Innovationskraft und regionale WertschöpfungGroßer Erfolg für Kitzbühel Tourismus: Im festlichen Ambiente der Kaiserlichen Hofburg in Innsbruck wurde Kitzbühel Tourismus mit dem TIROLERIN Award in der Kategorie "Tourismus & Regionale Wertschöpfung" ausgezeichnet. Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser nahm den Preis stellvertretend für das gesamte Team entgegen.Über 200 Gäste aus Wirtschaft, Kultur und Politik waren zur festlichen Gala im prachtvollen Riesensaal der Hofburg gekommen. Die Auszeichnung würdigte die konsequente strategische Weiterentwicklung der Destination und ihre erfolgreiche Positionierung als attraktive Ganzjahresdestination.In seiner Laudatio hob Florian Neuner, Bereichsleitung Branchen- und Unternehmenskommunikation bei der Tirol Werbung, insbesondere die dynamische Entwicklung von Kitzbühel Tourismus auf Basis eines konsequent verfolgten Strategieprozesses hervor. Neben dem vielfältigen Veranstaltungsangebot würdigte er die strategische Neuausrichtung, den Marken-Relaunch sowie die Stärkung und Weiterentwicklung der Marke Kitzbühel.Einen wesentlichen Meilenstein markierte dabei der mehrfach ausgezeichnete Marken-Relaunch im Jahr 2024. Als sichtbares Ergebnis eines langjährigen Markenbildungsprozesses auf Basis von fünf definierten Erfolgsmustern, einem Leistungskern und einer klaren Positionierung bildet er die Grundlage für die langfristige Weiterentwicklung Kitzbühels als zeitgeistige Ganzjahresdestination.Veranstaltungen als Impulsgeber für die GanzjahresstrategieFür Kitzbühel Tourismus ist die Auszeichnung zugleich eine Bestätigung der konsequenten strategischen Ausrichtung der vergangenen Jahre. Einen zentralen Baustein bildet dabei die ganzjährige Weiterentwicklung des Veranstaltungsangebots im B2C- und B2B-Bereich.Kitzbühel ist seit Jahren Bühne für hochkarätige Veranstaltungen und internationale Begegnungen. Neben renommierten Sporthighlights wie den Hahnenkamm-Rennen, dem Generali Open und dem 2026 erstmals in Kitzbühel ausgetragenen Austrian Alpine Open im Rahmen der DP World Tour prägen zahlreiche weitere Veranstaltungen aus Sport, Kunst, Kultur und Lifestyle den Jahresverlauf. Dazu zählt auch die KURIER ROMY, der österreichische Film- und Fernsehpreis, die im November bereits zum zweiten Mal in der Gamsstadt gastieren wird."Wir sehen Veranstaltungen als Chance, hochwertige Angebote wie unser Golf-Angebot oder den Winterstart mit hochkarätigen Events wie den Austrian Alpine Open oder der KURIER ROMY Gala national und international sichtbar zu machen. Gleichzeitig ist es uns ein großes Anliegen, Lebensfreude in Kitzbühel das ganze Jahr über spürbar zu machen. Deshalb sind uns auch Formate wie der Kitzbüheler Advent oder PURA VIDA besonders wichtig. Sie zeigen, dass wir Verantwortung für unsere Destination und für alle Menschen übernehmen, die hier leben, arbeiten oder zu Gast sind", erklärt Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser. Dabei betont Veider-Walser, dass dieser Erfolg nur durch das engagierte Zusammenspiel zahlreicher kompetenter und motivierter Partner aus Kitzbühel und darüber hinaus möglich wird.Die Auszeichnung fällt zudem in ein besonderes Jubiläumsjahr: Seit dieser Woche steht Dr. Viktoria Veider-Walser seit zehn Jahren an der Spitze von Kitzbühel Tourismus.Auch die kommenden Monate versprechen neue Impulse. Auf die Frage, was als Nächstes ansteht, bleibt Dr. Viktoria Veider-Walser noch zurückhaltend: "Something New is Coming." Einen Termin dürfen sich Interessierte bereits vormerken: 10. Oktober 2026.Weitere Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement für TirolNeben Kitzbühel Tourismus wurden an diesem Abend zahlreiche weitere herausragende Persönlichkeiten, Projekte und Unternehmen ausgezeichnet. Stellvertretend für alle PreisträgerInnen gratuliert Kitzbühel Tourismus Thomas Brandtner und seinem Team zur Auszeichnung in der Kategorie "Ehrenamt" und würdigt deren Engagement für die Homebase.Informationen zur Destination Kitzbühel finden Sie unter kitzbuehel.comBilder zur Veranstaltung finden Sie unterhttps://kitzbuehel.px.media/share/17885194339q3t01xSM0ASNS/mediaPressekontakt:Kitzbühel TourismusMag. (FH) Anna Lena Obermoser, MATelefon: +43 5356 66660 16E-Mail: a.obermoser@kitzbuehel.comWebsite: presse.kitzbuehel.comOriginal-Content von: Kitzbühel Tourismus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75408/6345930