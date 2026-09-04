Mainz (ots) -Felix Klauser, der bisher von Mainz aus als ZDF-Reporter über Russland berichtet hat, hat zum 1. September 2026 die Leitung des ZDF-Studios in Moskau übernommen. Timm Kröger, zuletzt Redakteur in der ZDF-Redaktion "Tagesmagazine Berlin", wird zum 1. Oktober 2026 Studioleiter in Rio de Janeiro. Isabelle Tümena, Redakteurin und Autorin im "auslandsjournal", leitet ab dem 1. Oktober 2026 das ZDF-Landesstudio Baden-Württemberg.Felix Klauser, geboren 1995 in Berlin, kam 2018 zum ZDF und arbeitete zunächst in der Redaktion "frontal". 2024 wechselte er als Redakteur und Reporter zum "heute journal". Felix Klauser berichtete seit Juni 2024 von Mainz aus als ZDF-Reporter über Russland und folgt nun auf Armin Coerper, der seit dem 1. September 2026 Leiter des ZDF-Studios in New York ist.Timm Kröger, Jahrgang 1970, war ab 1998 beim "ZDF-Morgenmagazin" tätig. 2005 wechselte er als Reporter und Korrespondent in das Landesstudio Schleswig-Holstein. Von 2009 bis 2013 war Timm Kröger als Reporter weltweit im Einsatz und berichtete aus Kriegs- und Krisengebieten. 2014 übernahm Timm Kröger die Leitung des Studios Johannesburg, ab 2017 die Leitung des Studios Nairobi. 2021 kehrte er nach Deutschland zurück und arbeitete als Redakteur in der Redaktion "Tagesmagazine Berlin". In Rio de Janeiro tritt er die Nachfolge von Christoph Röckerath an, der zum 1. Oktober 2026 als Korrespondent des ZDF-Hauptstadtstudios nach Deutschland zurückkehrt.Isabelle Tümena, 1972 in Hilden geboren, ist seit ihrem Volontariat als Redakteurin und Reporterin im ZDF tätig. Nach einer Station in der "drehscheibe Deutschland" von 2000 bis 2001 arbeitete sie in der Senderedaktion "heute", anschließend wechselte sie in die damalige Hauptredaktion Innenpolitik. Dort moderierte Isabelle Tümena von 2005 bis 2011 den "Länderspiegel" sowie im 3sat-Programm "Bilder aus Deutschland", ehe sie als Autorin, Redakteurin sowie Schlussredakteurin/CvD im "auslandsjournal" tätig war. Isabelle Tümena folgt als Studioleiterin in Stuttgart auf Anna-Maria Schuck, die seit dem 1. Juni 2026 die Hauptabteilung Kommunikation im ZDF leitet.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenBiografie: Felix Klauser (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/klauser-felix)Biografie: Timm Kröger (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/kroger-timm)Biografie Isabelle Tümena (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/tuemena-isabelle)Mainz, 4. September 2026ZDF-KommunikationFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fzdf%2F&data=05%7C01%7CKuehnel.C%40zdf.de%7C840c081fb30e4bb0823308dbc99df4d5%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638325452475294040%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=592n85HjEkD9t%2FCYRImUpejwxGwao15DxtxAp3bk%2BW4%3D&reserved=0)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6345929