Mit Rohstoffen zum Multimillionär - jetzt sieht er die nächste große Chance

Anzeige / Werbung

Michael Gentile hat Rohstoffzyklen schon einmal früh erkannt - und später teuer gelernt, wie schnell sie kippen können. Heute sieht der kanadische Investor wieder eine ungewöhnliche Konstellation am Markt. Im Mittelpunkt steht diesmal Gold. Doch Gentile schaut nicht nur auf den Preis des Edelmetalls, sondern vor allem auf das, was viele Anleger noch übersehen könnten.

Michael Gentile hat Rohstoffzyklen schon einmal früh erkannt - und später teuer gelernt, wie schnell sie kippen können. Heute sieht der kanadische Investor wieder eine ungewöhnliche Konstellation am Markt. Im Mittelpunkt steht diesmal Gold. Doch Gentile schaut nicht nur auf den Preis des Edelmetalls, sondern vor allem auf das, was viele Anleger noch übersehen könnten.

2015 wurde Gold für ihn plötzlich interessant

Als Gentile begann, sich intensiver mit Gold zu beschäftigen, war die Stimmung im Sektor schlecht. Der Goldpreis hatte deutlich nachgegeben, große Bergbaukonzerne wie Newmont und Barrick kürzten ihre Ausgaben, verkauften Projekte und konzentrierten sich stärker auf ihre Bilanzen. Gleichzeitig hatten viele kleinere Unternehmen Schwierigkeiten, überhaupt noch Kapital zu bekommen.



Für Gentile war genau das interessant. Er hatte beim Öl gelernt, dass attraktive Rohstoffzyklen häufig dort beginnen, wo jahrelang zu wenig investiert wurde. Neue Minen lassen sich schließlich nicht innerhalb weniger Monate entwickeln. Zwischen Entdeckung und Produktion können viele Jahre liegen.



Gentile sah deshalb ein bekanntes Muster: Die großen Produzenten hielten sich mit Investitionen zurück, neue Projekte kamen kaum nach und das Interesse der Anleger war gering. Für ihn entstand damit genau die Art von Ausgangslage, die langfristig zu einem knapperen Angebot und deutlich höheren Bewertungen führen kann.