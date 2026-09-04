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axinocapital.de
04.09.2026 15:46 Uhr
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Mit Rohstoffen zum Multimillionär - jetzt sieht er die nächste große Chance

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Michael Gentile hat Rohstoffzyklen schon einmal früh erkannt - und später teuer gelernt, wie schnell sie kippen können. Heute sieht der kanadische Investor wieder eine ungewöhnliche Konstellation am Markt. Im Mittelpunkt steht diesmal Gold. Doch Gentile schaut nicht nur auf den Preis des Edelmetalls, sondern vor allem auf das, was viele Anleger noch übersehen könnten.

Michael Gentile hat Rohstoffzyklen schon einmal früh erkannt - und später teuer gelernt, wie schnell sie kippen können. Heute sieht der kanadische Investor wieder eine ungewöhnliche Konstellation am Markt. Im Mittelpunkt steht diesmal Gold. Doch Gentile schaut nicht nur auf den Preis des Edelmetalls, sondern vor allem auf das, was viele Anleger noch übersehen könnten.

2015 wurde Gold für ihn plötzlich interessant

Als Gentile begann, sich intensiver mit Gold zu beschäftigen, war die Stimmung im Sektor schlecht. Der Goldpreis hatte deutlich nachgegeben, große Bergbaukonzerne wie Newmont und Barrick kürzten ihre Ausgaben, verkauften Projekte und konzentrierten sich stärker auf ihre Bilanzen. Gleichzeitig hatten viele kleinere Unternehmen Schwierigkeiten, überhaupt noch Kapital zu bekommen.

Für Gentile war genau das interessant. Er hatte beim Öl gelernt, dass attraktive Rohstoffzyklen häufig dort beginnen, wo jahrelang zu wenig investiert wurde. Neue Minen lassen sich schließlich nicht innerhalb weniger Monate entwickeln. Zwischen Entdeckung und Produktion können viele Jahre liegen.

Gentile sah deshalb ein bekanntes Muster: Die großen Produzenten hielten sich mit Investitionen zurück, neue Projekte kamen kaum nach und das Interesse der Anleger war gering. Für ihn entstand damit genau die Art von Ausgangslage, die langfristig zu einem knapperen Angebot und deutlich höheren Bewertungen führen kann.

Performancevergleich der Minenaktien Newmont und Barrick seit 2009. Quelle: TradingView

Seine Goldthese geht weit über den Goldpreis hinaus

Gentile betrachtet Gold nicht nur als Rohstoff. Für ihn ist das Edelmetall vor allem eine Gegenposition zu einem Finanzsystem, das immer stärker von hohen Staatsschulden und niedrigen Realzinsen geprägt wird.

Sein Blick richtet sich besonders auf die USA. Steigende Schulden bedeuten steigende Zinskosten. Für Gentile erhöht das den politischen Druck, Zinsen langfristig unter Kontrolle zu halten und eine gewisse Geldentwertung zuzulassen. Deshalb stellt er die Frage anders als viele Anleger: Nicht nur, wie stark Gold steigen kann - sondern wie viel Kaufkraft der Dollar langfristig verlieren könnte.

2022 kam ein weiterer wichtiger Faktor hinzu

Einen zusätzlichen Wendepunkt sieht Gentile in den geopolitischen Veränderungen seit 2022. Das Einfrieren russischer Devisenreserven habe vielen Staaten gezeigt, dass ausländische Währungsreserven nicht vollkommen unabhängig sind.

Gold besitzt dagegen keinen Emittenten und kann als physischer Vermögenswert direkt von einer Zentralbank gehalten werden. Gentile sieht darin einen Grund, warum Zentralbanken ihre Goldbestände stärker ausbauen könnten. Für seine Investmentthese ist das entscheidend: Die Nachfrage kommt damit nicht mehr nur von klassischen Goldanlegern, sondern zunehmend auch von staatlichen Institutionen.

Goldpreis.de - Aktuelle Preise und Kurse

Warum Gentile nicht einfach nur Gold kauft

Der größte Hebel liegt für Gentile nicht unbedingt im Metall selbst. Er sucht Unternehmen, deren Wert deutlich stärker steigen könnte, wenn ein höherer Goldpreis ihre Projekte wirtschaftlicher macht.

Genau deshalb konzentriert er sich auf Minengesellschaften. Steigt Gold beispielsweise um 20 oder 30 Prozent, können sich die erwarteten Gewinne eines Produzenten wesentlich stärker erhöhen. Bei erfolgreichen Explorationsprojekten kann der Effekt noch größer ausfallen.

Doch dieser Hebel funktioniert in beide Richtungen. Schlechte Projekte, hohe Kosten oder falsche Finanzierungen können dazu führen, dass eine Minenaktie selbst bei steigendem Goldpreis enttäuscht.

Michael Gentile mit dem Team von Bastion Asset Management in Montreal.

Heute ist Michael Gentile Teil von Bastion Asset Management, einer 2021 in Montreal gegründeten unabhängigen Investmentgesellschaft. Bastion konzentriert sich auf alternative Anlagestrategien und verbindet fundamentale Aktienanalyse mit einem disziplinierten Risikomanagement. Das Team arbeitet nach eigenen Angaben bereits seit fast zwei Jahrzehnten zusammen - Gentile bringt dabei vor allem seine langjährige Erfahrung mit kleinen und mittelgroßen Unternehmen sowie dem Rohstoffsektor ein.

Deshalb reicht eine gute Lagerstätte nicht aus

Gentile musste nach eigenen Aussagen lernen, dass Geologie allein noch kein erfolgreiches Investment ausmacht. Ein Unternehmen kann über ein starkes Projekt verfügen und trotzdem Kapital vernichten.

Besonders wichtig ist für ihn deshalb heute das Management. Kann es Kapital zu vernünftigen Bedingungen aufnehmen? Setzt es das Geld sinnvoll ein? Hält es seine Versprechen? Und besitzt es einen realistischen Plan, um aus einer Entdeckung irgendwann einen wirtschaftlichen Vermögenswert zu machen?

Gentile investiert deshalb nicht nur Geld. Bei ausgewählten Beteiligungen bringt er seine Erfahrung aus mehr als zwei Jahrzehnten am Kapitalmarkt ein und unterstützt Unternehmen bei Finanzierungen, Übernahmen und strategischen Entscheidungen.

Gentiles große Wette: Der Markt unterschätzt die Minen

Genau hier liegt heute seine zentrale These. Gold hat bereits stark an Aufmerksamkeit gewonnen, viele Minengesellschaften hätten davon seiner Ansicht nach aber noch nicht im gleichen Maße profitiert.

Gentile glaubt deshalb, dass eine Verschiebung des Anlegerkapitals hin zum Rohstoffsektor überproportionale Kursbewegungen auslösen könnte. Gerade bei kleineren Unternehmen reicht vergleichsweise wenig neues Kapital, um Bewertungen deutlich zu verändern.

Das macht seine Strategie gleichzeitig attraktiv und riskant. Gentile setzt nicht darauf, dass jede Minenaktie funktioniert. Er sucht wenige Unternehmen, bei denen ein erfolgreicher Ausgang ein Vielfaches des ursprünglichen Einsatzes bringen kann.

Das war der zweite Teil unserer Serie über Michael Gentile. Im ersten Teil zeigen wir, wie er vom Schlittschuhschleifer zum erfolgreichen Rohstoff- und Mineninvestor wurde. Den ersten Teil können Sie hier nachlesen.

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