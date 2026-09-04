Neue LEXI-Encoder, die erweiterte LEXI Suite, LEXI Direct sowie Partnerintegrationen bringen skalierbare, KI-gestützte Sprachfunktionen in Rundfunk-Workflows ein

AMSTERDAM, Sept. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media (ASX: AIM), ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Sprach- und Barrierefreiheitslösungen, wird auf der IBC2026 seine neuesten Fortschritte im Bereich der mehrsprachigen KI vorstellen und demonstrieren, wie Rundfunk- und Medienunternehmen Inhalte in großem Umfang sowohl in Live- als auch in aufgezeichneten Arbeitsabläufen mit Untertiteln versehen, übersetzen, vertonen und lokalisieren können.

Am Stand 5.C34 wird AI-Media die komplette LEXI-Suite, zwei neue LEXI-Encoder, LEXI Direct sowie ein stetig wachsendes Ökosystem technologischer Integrationen präsentieren - neben aktuellen Entwicklungsinnovationen, die neue Wege für das Erlebnis mehrsprachiger Inhalte durch das Publikum aufzeigen.

"Da Rundfunkanstalten bestrebt sind, ein zunehmend globales und mehrsprachiges Publikum zu erreichen, wird Sprache zu einem entscheidenden Bestandteil der Medientechnologie", so Tony Abrahams, CEO von AI-Media. "Was AI-Media auszeichnet, ist unsere Fähigkeit, eine umfassende KI-Sprachplattform, eine Infrastruktur auf Rundfunkniveau und eine tiefgreifende Integration im gesamten Medienökosystem miteinander zu verbinden. Ganz gleich, ob sich Kunden über unsere Encoder, direkt bei LEXI oder über die von ihnen bereits genutzten Technologieplattformen verbinden - wir erleichtern die groß angelegte Einführung mehrsprachiger Funktionen."

Die komplette LEXI-Suite

Im Mittelpunkt des IBC-Auftritts von AI-Media steht die LEXI Suite , die LEXI Text für KI-Untertitelung in Echtzeit, LEXI Translate für mehrsprachige Untertitel, LEXI Voice für KI-gestützte mehrsprachige Sprachausgabe, LEXI AD für Audiodeskription und LEXI Recorded für die Untertitelung, Übersetzung und Lokalisierung von aufgezeichneten Inhalten.

Insgesamt bietet die LEXI Suite Rundfunkanstalten eine skalierbare Plattform für den Einsatz von KI-gestützten Sprach- und Barrierefreiheitsfunktionen bei Live- und aufgezeichneten Inhalten.

Zwei neue LEXI-Encoder

Auf der IBC2026 feiern der neue LEXI Text Encoder und der LEXI Voice Encoder von AI-Media ihr Europadebüt. Diese wurden speziell entwickelt, um KI-gestützte Sprachfunktionen in professionelle Rundfunkumgebungen zu integrieren.

Die neuen Encoder unterstützen SDI-, IP- und ST 2110-Workflows und bieten Rundfunkveranstaltern dank höherer Rechenleistung größere Flexibilität bei der Nutzung von KI-generierten Untertiteln, Übersetzungen und mehrsprachigen Sprachaufnahmen innerhalb der bestehenden Infrastruktur, während sie gleichzeitig den Übergang zur IP-basierten Produktion der nächsten Generation unterstützen.

Weitere Möglichkeiten, auf LEXI zuzugreifen

Über die eigene Hardware von AI-Media hinaus bietet LEXI Direct direkten, programmatischen Zugriff auf LEXI, wodurch sich dessen KI-gestützte Sprachfunktionen in Plattformen, Anwendungen und Arbeitsabläufe von Drittanbietern integrieren lassen.

AI-Media baut zudem seine europäische Infrastruktur aus; die Datenverarbeitung für LEXI innerhalb der EU soll bis Januar 2027 verfügbar sein. Dadurch erhalten europäische Kunden mehr Wahlmöglichkeiten hinsichtlich des Ortes, an dem ihre Daten verarbeitet werden, und Organisationen werden bei der Einhaltung von Anforderungen hinsichtlich der Datenhoheit und der regionalen Datenaufbewahrung unterstützt.

AI-Media baut zudem seine Beziehungen innerhalb des gesamten Medientechnologie-Ökosystems aus und arbeitet mit Unternehmen wie NVIDIA, Akamai, Grass Valley, Techex, Amagi, Pebble, Vizrt, PlayBox Neo und NDI zusammen, um Kunden mehr Möglichkeiten zu bieten, über die Technologien und Arbeitsabläufe, die sie bereits nutzen, auf LEXI zuzugreifen.

Wie geht es weiter für LEXI?

Die Besucher der IBC erhalten zudem einen ersten Einblick in Innovationen, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, darunter LEXI Link - ein Proof-of-Concept, das Live-Untertitel, Übersetzungen und mehrsprachige, KI-generierte Audioinhalte direkt auf die Geräte der Zuschauer überträgt und damit neue Möglichkeiten für personalisierte Sprach- und Barrierefreiheitserlebnisse eröffnet.

Adrian Britton, Head of Technical Sales - APAC, wird am Sonntag, dem 13. September, um 16:00 Uhr auf der CE-Bühne 1 in Halle 5 (5.G72) einen Vortrag zum Thema "LEXI Link: Personalisierung von Live-Sportübertragungen durch Untertitel und Übersetzungen in Echtzeit" halten.

AI-Media wird am Stand 5.C34 in der RAI Amsterdam vom 11. bis 14. September 2026 ausstellen.

Für weitere Informationen zu AI-Media auf der IBC2026 oder um einen Termin mit dem Team zu vereinbaren, besuchen Sie bitte: https://landing.ai-media.tv/ibc-show-2026-landing-page

Über AI-Media

AI-Media (ASX: AIM) ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Sprachlösungen und Rundfunkinfrastruktur. LEXI ist die Sprach- und Barrierefreiheitsplattform von AI-Media, deren kommerzielle Anwendungen unter anderem LEXI Text, LEXI Translate, LEXI Voice, LEXI AD, LEXI Recorded und LEXI Insights umfassen. Die Plattform basiert auf LEXI AI, der gemeinsamen Intelligenzebene von AI-Media, und ermöglicht Echtzeit-Untertitelung, Übersetzung, mehrsprachige Sprachausgabe, Audiodeskription, die Verarbeitung aufgezeichneter Medien sowie Einblicke in Inhalte.

Als Grundlage für diese Lösungen ermöglicht die Edge- und Cloud-Infrastruktur von AI-Media eine nahtlose Integration in Live-Produktionsumgebungen über IP-, SDI- und Streaming-Workflows hinweg. Weltweit vertrauen Rundfunkanstalten, Unternehmen und Regierungen AI-Media, wenn es darum geht, ihre Kommunikation zu skalieren, die Barrierefreiheit zu verbessern und durch intelligente Sprachtechnologien neue Märkte und Mehrwert aus Inhalten zu erschließen.

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Kontakt: Fiona Habben fiona.habben@ai-media.tv