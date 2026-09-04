US-Arbeitsmarkt schockt die Börse: 162.000 Jobs - kommt jetzt die Fed-Zinserhöhung?

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Der US-Arbeitsmarkt sorgt für die nächste Überraschung an den Börsen: Im August wurden 162.000 neue Stellen geschaffen - und damit deutlich mehr als erwartet. Gleichzeitig bleibt die Arbeitslosenquote bei 4,1 Prozent, die Stundenlöhne steigen um 0,3 Prozent und auch die beiden Vormonate werden spürbar nach oben revidiert. Für die Fed ist das ein heikler Mix: Der Arbeitsmarkt zeigt sich robuster als gedacht, während die Diskussion um eine mögliche Zinserhöhung im September wieder an Fahrt gewinnt. Die unmittelbare Reaktion ist deutlich: US-Renditen steigen, der Dollar legt zu, Nasdaq-Futures geben Gewinne ab und Gold gerät unter Druck.

Doch nicht nur die Makrodaten stehen im Fokus. Der DAX kämpft sich über 26.000 Punkte, Volkswagen zieht den Autosektor mit einem kräftigen Kurssprung nach oben und an der Wall Street liefern zahlreiche Einzelaktien neue Trading-Impulse. Im Fokus stehen unter anderem NVIDIA, Broadcom, Palo Alto Networks, Salesforce, Strategy, Lululemon und Tesla. Welche Werte zeigen relative Stärke, wo drohen neue Rückschläge - und was bedeuten die starken NFP für Nasdaq, DAX und die nächste Fed-Sitzung? Genau das analysieren wir im aktuellen Marktupdate mit den wichtigsten Charts und Setups.

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