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Wir führen momentan 34 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 54%. In dieser Woche gab es eine neue Ausgabe unserer Serie "Finger weg!", bei einer Position wurden wir ausgestoppt, haben ein Kursziel angepasst und ein Unternehmen in unserer Empfehlungsliste genauer unter die Lupe genommen. Heute ändern wir zwei Ratings und schauen noch mal auf die offenen Limits. Betroffen sind unter anderem CATL, Biontech, Energiekontor, Puma, Porr, Munters, Bayer, Vishay und Stellantis. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&GoLetzte Woche ging es aufwärts, diese Woche wieder runter. Die Märkte spielen den Herbstanfang und wissen nicht so recht, für welche Richtung sie sich entscheiden sollen.Das ist angesichts der Saisonalität und der Berichtssaison auch nicht verwunderlich. Gerade bei den Unternehmensergebnissen gibt es zahlreiche Überraschungen. Z.B. der Cyber-Serurity Sektor. Hier meldeten die meisten Unternehmen ausgezeichnete Zahlen, strammes Wachstum, erhöhten die Prognose und die Kurse fallen trotzdem. Das Umgekehrte gibt es auch: Mäßige Zahlen, schlappes Wachstum, verhaltene Prognose, dann aber ein zweistelliges Kursplus als Reaktion. Bei einigen geschah sogar beides nacheinander. Also starke Kurssteigerungen als erste Reaktion und dann der Turnaround in den Verlust noch am selben Tag, oder eben umgekehrt. Ergo:Die Märkte sind zerrissen und schwieriger zu antizipieren als sonst. Das birgt aber auch Chancen, z.B. bei Übertreibungen. Auch deshalb kann es sich lohnen, im schwindeligen September am Ball zu bleiben. Chancen gibt es in den nächsten Wochen weniger auf Bestellung, als vielmehr aus übertriebener Angst. Das werden wir nutzen.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!