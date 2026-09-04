DJ WOCHENVORSCHAU/7. bis 13. September (37. KW)

=== M O N T A G, 7. September 2026 *** 08:00 DE/Hannover Rück SE, Pressefrühstück beim Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juli 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroland September *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q *** 14:15 CH/Swiss Re Group, PK beim Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY - US/Börsenfeiertag: USA D I E N S T A G, 8. September 2026 *** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 2Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz Juli 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen 12:30 GB/Schatzkanzler Healey bei Fragestunde im Unterhaus 15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht 15:15 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Finanzausschuss *** 17:00 DE/EZB-Direktor Elderson, Firedeside Chat in Jacques Delors Centre *** - CN/Handelsbilanz August - CA/Kanadische Zölle auf US Importe treten in Kraft M I T T W O C H, 9. September 2026 *** 03:30 CN/Erzeugerpreise August *** 03:30 CN/Verbraucherpreise August *** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H 08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex August *** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von 5,5 Mrd EUR *** 19:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer Produkte *** 19:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Dinner der Deutschen Bundesbank *** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Dinner anlässlich der EZB-Ratssitzung in Berlin D O N N E R S T A G, 10. September 2026 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 4Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) August *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung und Veröffentlichung von Stabsprojektionen *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Erzeugerpreise August *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser August *** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 1Q - US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt F R E I T A G, 11. September 2026 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August *** 08:00 GB/BIP Monat Juli *** 08:00 GB/Handelsbilanz Juli *** 08:00 GB/Industrieproduktion Juli 08:00 DE/Inlandstourismus Juli 08:00 DE/Insolvenzen Juni und 1. Halbjahr 2026 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt September *** 14:30 US/Verbraucherpreise August *** 14:30 US/Realeinkommen August *** 16:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview bei Banque Populaire Caisse d'Epargne Group Executive Summer University *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) September *** 19:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung bei 49th Annual DEW Economic Policy Conference *** - IT/Telecom Italia SpA (TI), Ende der Angebotsfrist von Poste Italiane S A M S T A G, 12. September 2026 *** 10:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Fête de la Pomme in Épreville-en-Lieuvin - EI/US-Präsident Trump reist nach Irland (bis 13.9.) S O N N T A G, 13. September 2026 - EI/US-Präsident Trump beendet Reise nach Irland (seit 13.9.) ===

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September 04, 2026 09:35 ET (13:35 GMT)

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