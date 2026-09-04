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Dow Jones News
04.09.2026 16:09 Uhr
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WOCHENVORSCHAU/14. bis 20. September (38. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/14. bis 20. September (38. KW) 

=== 
M O N T A G, 14. September 2026 
  10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten 
*** 11:15 DE/EZB-Direktorin Isabel Schnabel, Rede bei BMWi-Symposium 
*** 15:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede im House of the Euro 
  16:00 DE/Bayer AG, Anhörung zur Billigung des Glyphosat-Vergleichs 
 
D I E N S T A G, 15. September 2026 
*** 04:00 CN/Hauspreise August 
*** 04:00 CN/Industrieproduktion August 
*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz August 
*** 07:00 FR/Axa SA, Investorentag 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise August 
*** 08:00 GB/Arbeitslosenquote August 
*** 10:15 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei Konferenz zu 
     "Watching European financial market regulation and supervision" 
     (15:00 Panel-Teilnahme Cipollone) 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli 
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028 im 
     Volumen von 5 Mrd EUR 
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September 
    - CH/Welthandelsorganisation (WTO), Welthandelsbericht 
 
M I T T W O C H, 16. September 2026 
*** 01:50 JP/Handelsbilanz August 
*** 10:30 GB/Erzeugerpreise August 
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR 
*** 14:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Leitung von Panel zu Geoeconomics and 
     the International Trading System 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise August 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August 
*** 15:00 EI/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Nature Finance and Resilience 
     Day of Climate Finance Week 
*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Woche 
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung 
 
    - NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 1H 
 
D O N N E R S T A G, 17. September 2026 
*** 08:00 CH/Handelsbilanz August 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juli 
*** 09:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Leitung der Jean Monnet Lecture durch Paul Krugman 
     bei Konferenz zu Geoeconomics and the International Trading System 
  09:00 SE/Volvo Car Corp, Strategie Update 
*** 10:00 AT/Kontron AG, Kapitalmarkttag 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise August 
  12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht September 
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats 
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September 
*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Woche 
 
***   - DE/Bechtle AG, Kapitalmarkttag 
 
F R E I T A G, 18. September 2026 
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit August 
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise August 
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz August 
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Juni 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage August 
*** 12:30 EI/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Pk nach 
     informellen Treffen von Eurogruppe und Ecofin 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August 
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren 
***   - JP/Bank of Japan (BoJ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
 
    - EU/Eurex: Großer Verfalltermin 
 
S O N N T A G, 20. September 2026 
    - DE/Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 
    - DE/Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2026 09:35 ET (13:35 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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