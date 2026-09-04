DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 5. bis Montag, 7. September (vorläufige Fassung)

=== S O N N T A G, 6. September 2026 *** 14:00 DE/Munich Re, PK beim Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo *** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen - DE/Landtagswahl Sachsen-Anhalt M O N T A G, 7. September 2026 *** 08:00 DE/Hannover Rück SE, Pressefrühstück beim Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juli saisonbereinigt PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroland September *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,0% gg Vj 2. Veröff.: +0,4% gg Vq/+1,0% gg Vj 1. Quartal: 0,0% gg Vq/+0,5% gg Vj *** 14:15 CH/Swiss Re Group, PK beim Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY - US/Börsenfeiertag: USA ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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September 04, 2026 09:38 ET (13:38 GMT)

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