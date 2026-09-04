Berlin (ots) -Mit einem massiven personellen Aufgebot für eine lückenlose Vor-Ort-Berichterstattung, Datenanalyse und Live-Einordnung begleitet der Nachrichtensender WELT die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am Sonntag, 6. September 2026, mit bis zu 31 Stunden Sonderprogramm am Sonntag und Montag.Das Wahl-Sonderprogramm von WELT im Überblick:- ab 07:00 Uhr: Reporterschalten von allen relevanten Schauplätzen in Sachsen-Anhalt und Berlin;- 16:00 Uhr: Sonderausgabe von Nena Brockhaus' "Meinungsfreiheit";- ab 17:00 Uhr: Das mit Experten besetzte Wahlstudio bündelt alle Entwicklungen lageabhängig bis nach Mitternacht, um auf alle Dynamiken des Abends reagieren zu können;- am Montag ab 7:15 Uhr Analyse-Nachklapp der Wahl von "Stimme am Morgen" über den Tag bis um 20:15 Uhr zum WELT-Kolumnistengipfel.Das Wahl-Sonderprogramm von WELT im Detail:Reporter-NetzwerkWELT setzt auf maximale Vor-Ort-Präsenz und besetzt alle entscheidenden Schauplätze in Magdeburg und Berlin parallel mit Reportern:- Steffen Schwarzkopf: CDU-Zentrale Sachsen-Anhalt- Gerrit Seebald: AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt- Marie Droste: Wahlzentrum an der Messe Magdeburg- Lutz Stordel: Öffentlicher Raum und Stimmungslage- Leonie von Randow: Bundeskanzleramt und Konrad-Adenauer-Haus in BerlinWahlstudio- Um 16:00 Uhr sendet Nena Brockhaus eine Sonderausgabe von "Meinungsfreiheit" mit den Gästen Bela Anda (ehemaliger Regierungssprecher), Andrea Römmele (Politikwissenschaftlerin) und Antje Hermenau (sächsische Politikerin).- Ab 17:00 Uhr führen Tatjana Ohm und Carsten Hädler durch den Wahlabend. Marian Grunden wertet Stimmungswerte und Wählerwanderungen visuell aus und zeigt exklusiv für WELT erhobene Civey-Echtzeitdaten.- Im Studio ordnet ein Expertenteam das Geschehen ein:- Dorothea Schupelius (Stv. Politikchefin WELT TV)- Gordon Repinski (International News Anchor)- Paul Ronzheimer (BILD-Vizechefredakteur)- Hans-Ulrich Jörges (Publizist)- Claudia Kade (Politikchefin WELT)Am Montag führt WELT die Wahlberichterstattung fort:- ab 07:15: Uhr Stimme am Morgen: Stimme am Morgen mit Daniel Peters (CDU-Spitzenkandidat Mecklenburg-Vorpommern) und Stefan Evers (CDU Berlin) zur Einordnung der bundespolitischen Effekte;- durch den Tag Stimmen und Analysen mit Live-Korrespondenten und im Studio;- 16:15 Uhr: "Unter Vier" - Journalisten-Talk zu den Wahlergebnissen;- 20:15 Uhr: "WELT-Kolumnistengipfel" mit Fatina Keilani, Don Alphonso und Henryk M. Broder zu Regierungsoptionen und den Konsequenzen für die Bundesrepublik.Pressekontakt:Kritsanarat KhunkhamDirector Communications PREMIUM-GRUPPEkritsanarat.khunkham@axelspringer.com030 2591 77608Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59680/6345947