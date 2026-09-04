München (ots) -
Moderation: Louis Klamroth
Das Thema: Nach der Wahl: Wie verändert Sachsen-Anhalt Deutschland?
Die Gäste:
Philipp Amthor (CDU, Staatsminister für Bund-Länder-Zusammenarbeit beim Bundeskanzler)
Ines Schwerdtner (Die Linke, Parteivorsitzende)
Anne Hähnig (Politik-Ressortleiterin der ZEIT)
Markus Frohnmaier (AfD, stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag)
Hannes Kreschel (Social-Media-Creator aus Sachsen-Anhalt, der viele AfD-Veranstaltungen im Wahlkampf besucht hat)
Aras Badr (Berater in einer Antidiskriminierungsstelle in Sachsen-Anhalt, kam 2015 als Flüchtling nach Deutschland)
Direkt nach der Sondersendung zur Wahl im Ersten: Sachsen-Anhalt wählt - und ganz Deutschland schaut gespannt hin. Die AfD liegt seit Wochen in allen Umfragen weit vor allen anderen Parteien. Zum ersten Mal könnte sie sogar einen Ministerpräsidenten stellen. Wie ist in Magdeburg eine Regierungsbildung möglich? Wofür entscheiden sich CDU und Linke? Welche Auswirkungen hat die Wahlentscheidung für die Bundesregierung, Kanzler Merz und für die Stimmung im Land?
So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage: www.hartaberfair.de
Redaktion: Torsten Beermann (WDR)
Pressekontakt:
Dr. Lars Jacob,
ARD-Programmdirektion, Kommunikation/PR,
Tel.: 089/558944-898
E-Mail: lars.jacob@ard.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6345949
Moderation: Louis Klamroth
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Philipp Amthor (CDU, Staatsminister für Bund-Länder-Zusammenarbeit beim Bundeskanzler)
Ines Schwerdtner (Die Linke, Parteivorsitzende)
Anne Hähnig (Politik-Ressortleiterin der ZEIT)
Markus Frohnmaier (AfD, stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag)
Hannes Kreschel (Social-Media-Creator aus Sachsen-Anhalt, der viele AfD-Veranstaltungen im Wahlkampf besucht hat)
Aras Badr (Berater in einer Antidiskriminierungsstelle in Sachsen-Anhalt, kam 2015 als Flüchtling nach Deutschland)
Direkt nach der Sondersendung zur Wahl im Ersten: Sachsen-Anhalt wählt - und ganz Deutschland schaut gespannt hin. Die AfD liegt seit Wochen in allen Umfragen weit vor allen anderen Parteien. Zum ersten Mal könnte sie sogar einen Ministerpräsidenten stellen. Wie ist in Magdeburg eine Regierungsbildung möglich? Wofür entscheiden sich CDU und Linke? Welche Auswirkungen hat die Wahlentscheidung für die Bundesregierung, Kanzler Merz und für die Stimmung im Land?
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