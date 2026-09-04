Berlin (ots) -Seit 2026 arbeiten die PLAN-B NET ZERO AG, die mit Neo Energy eine neue Kategorie im europäischen Energiemarkt etabliert, und everwave, ein Impact-Unternehmen für Gewässerschutz, zusammen. Im Interview blicken die Gründer Bradley Mundt (PLAN-B NET ZERO) und Clemens Feigl (everwave) auf den Moment zurück, in dem aus zwei Missionen eine gemeinsame wurde, und sprechen darüber, wohin die Partnerschaft sich entwickeln soll."Das war für mich kein einzelner Aha-Moment, sondern die Erkenntnis, dass wir beide dasselbe Grundprinzip verfolgen: ein reales Problem lösen, messbar und ohne moralischen Zeigefinger", sagt Bradley Mundt, Gründer und CEO von PLAN-B NET ZERO, über die Anfänge der Zusammenarbeit. Clemens Feigl, CEO & Co-Founder von everwave, beschreibt denselben Moment so: "PLAN-B NET ZERO unterstützt Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität, wir ergänzen diesen Ansatz mit messbarem Gewässerschutz. Uns verbindet der Anspruch, nicht nur Strategien zu entwickeln, sondern echte Wirkung zu erzielen. Genau deshalb war schnell klar: Unsere Ansätze ergänzen sich perfekt."Im Zentrum der Kooperation steht ein einfaches Prinzip: Kund:innen von PLAN-B NET ZERO können über ihre Impact-Tarife (https://planbnetzero.com/strom/privat) zwischen 1 und 5 Euro pro Monat für den Gewässerschutz dazugeben. Ein Euro entspricht dabei einem Kilogramm Plastikmüll, das everwave aus Flüssen und Gewässern entfernt, bevor er ins Meer gelangt. "Kein Verzicht oder Aktivismus, sondern ein System, das im Hintergrund einfach funktioniert und trotzdem etwas bewegt", so Mundt.Für everwave ist das Modell Teil einer größeren Strategie. "Unser Ziel ist der Aufbau langfristiger Abfallwirtschaftssysteme", erklärt Feigl. "Dafür schaffen wir lokale Arbeitsplätze, arbeiten eng mit Partnern und Behörden zusammen und stärken durch Trainings und Bildungsangebote das Bewusstsein für nachhaltiges Abfallmanagement. So entsteht langfristige ökologische und soziale Wirkung." Transparenz ist dabei zentral: "Wir dokumentieren den gesamten Prozess von der Sammlung bis zur Verwertung und stellen sicher, dass jeder Plastic Credit eindeutig zugeordnet wird. Unsere Projekte werden regelmäßig nach dem Ocean Bound Plastic Standard unabhängig auditiert."Sichtbar wird die Partnerschaft für Kund:innen unter anderem durch die Teilnahme an der World Earth Day Kampagne, bei der ein Like einem Kilogramm entfernten Mülls entsprach, sowie durch regelmäßige Updates aus everwaves Projektregionen in Kambodscha und Albanien. "Wir wollen das nicht als reines Marketing-Label draufkleben, sondern über echte gemeinsame Projekte erlebbar machen", sagt Mundt.Beim Blick nach vorn sind sich beide Gründer einig, dass es um Wachstum und Wirkung geht. "Es soll mit jedem Partner und jedem Nutzer stärker werden", sagt Mundt. Feigl ergänzt: "Je mehr Menschen Teil dieser Bewegung werden, desto mehr Plastikmüll können wir entfernen und desto mehr langfristige Strukturen können wir aufbauen. Denn unsere Projekte finanzieren weit mehr als reine Cleanup-Aktionen."Auf einen Satz gebracht, steht die Partnerschaft für beide für dasselbe Prinzip aus zwei Perspektiven: "Energy flows where energy goes", sagt Mundt. Feigl fasst es so zusammen: "Saubere Energie und saubere Gewässer gehen Hand in Hand, für transparente, messbare und langfristige Wirkung."Über everwaveeverwave säubert die Umwelt: Mit Müllsammelbooten auf Flüssen verhindert das Unternehmen, dass Abfälle in die Ozeane gelangen. Unterstützt durch künstliche Intelligenz wird der Müll erkannt und analysiert; das gesammelte Material wird anschließend auf umweltschonende Weise weiterverarbeitet. everwave organisiert langfristige, ganzheitliche Reinigungsprojekte - unter anderem in Albanien, Thailand und Kambodscha - und sorgt so für saubere Flüsse und Meere. Bis heute hat das Unternehmen bereits über 2,9 Millionen Kilogramm Müll aus Flüssen gesammelt. Neben dem operativen Einsatz vor Ort sensibilisiert everwave auch die Öffentlichkeit und inspiriert andere Unternehmen, gemeinsam aktiv zu werden.https://everwave.de/Über PLAN-B NET ZEROPLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Scale-Up mit Sitz in Zug, Schweiz. Das Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und ist Pionier der neuen Industrie-Kategorie Neo Energy - einem ganzheitlichen Ansatz, der saubere Energie mit digitaler Intelligenz, Datentransparenz und vernetzten Services verbindet.PLAN-B NET ZERO transformiert nachhaltige Energie von einer Commodity in ein intelligentes, nutzerorientiertes System. Die Plattform erweitert klassische Energieversorgung um digitale Services, Software und Licensing - und schafft durch datenbasierte Optimierung und nutzerzentrierte Funktionen ein integriertes Energieerlebnis, das mit jeder Nutzerin, jedem Partner und jeder Partnerschaft stärker wird.https://planbnetzero.com/Pressekontakt:Julia Schnitgerpresse@planbnetzero.comwww.planbnetzero.comOriginal-Content von: PLAN-B NET ZERO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175322/6345954