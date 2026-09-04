Die Deutz-Aktie befindet sich seit Juni in einem Aufwärtstrend und konnte zuletzt einen deutlichen Kurssprung verzeichnen. Am Freitag notiert sie aktuell bei etwa 12,80 €. Gegenüber dem damaligen Kursniveau entspricht das einem Anstieg von rund +51%. Hier stellt sich die Frage: Setzt sich der Kursanstieg fort? Massiver Ausbau des Rüstungsgeschäfts Seit Beginn des Ukraine-Krieges hat der Konzern seine Rüstungsaktivitäten deutlich ausgebaut. Mit der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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