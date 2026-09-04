Die Coinbase-Aktie hat sich vom Sommertief ziemlich deutlich zurückgemeldet. Nachdem der Kurs erneut an einer Unterstützung gehalten hat, die schon mehrfach Käufer angelockt hatte, ging es innerhalb weniger Wochen kräftig nach oben. Jetzt kommt die Aktie aber in einen Bereich, an dem es deutlich schwieriger werden könnte. Starke Unterstützung sorgt für Käufer Im Chart fällt der Bereich um 146 US$ sofort auf. Die Aktie hat diese Zone seit Anfang 2024 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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