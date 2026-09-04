Der US-Arbeitsmarkt hat im August überraschend kräftig zugelegt und damit die Spekulationen an den Finanzmärkten neu entfacht. Außerhalb der Landwirtschaft entstanden 162.000 neue Stellen, während Volkswirte im Schnitt lediglich mit 55.000 gerechnet hatten. Obendrauf wurden die Zahlen der beiden Vormonaten um insgesamt 55.000 Stellen nach oben revidiert. Das ist ein klares Signal. Solide Zahlen, wenig Überraschungen bei den Löhnen Die Stundenlöhne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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