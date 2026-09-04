Die BYD-Aktie arbeitet den zuletzt skizzierten Abwärtsfahrplan weiter ab und ist inzwischen auch unter den Kreuzsupport um 9,49 € gefallen. Bereits in meiner vorherigen Analyse hatte ich unterhalb dieser Marke zunächst 8,56 € und anschließend das Jahrestief bei 8,05 € auf die Agenda gesetzt. Mit aktuell 9,41 € bleibt der Titel damit klar unter der psychologisch wichtigen 10-€-Marke. Eine nachhaltige Bodenbildung ist weiterhin nicht zu erkennen. Exportmotor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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