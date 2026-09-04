Die Micron-Aktie hat sich nach einem starken Abverkauf von Ende Juni bis Ende Juli zuletzt wieder deutlich stabilisiert. Aktuell liegt der Kurs knapp unterhalb der 1.000-US$-Marke und pendelt um die 50-Tage-Linie. Wie sind die aktuellen Entwicklungen und worauf kommt es nun an? Zahlen werden zum nächsten Kurstreiber Am 30. September legt Micron die Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor. Die Erwartungen sind hoch - und das völlig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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