ROUNDUP: US-Arbeitsmarktbericht überrascht positiv - Zinserwartungen steigen

WASHINGTON - Der US-Arbeitsmarktbericht vom August hat die Finanzmärkte positiv überrascht. Die Beschäftigtenzahl in den USA ist deutlich stärker gestiegen als erwartet. Dies erhöht laut Ökonomen die Wahrscheinlichkeit für eine baldige Anhebung des Leitzinses durch die US-Notenbank Fed.

ROUNDUP: Auftragseingang für Industrie legt überraschend stark zu

WIESBADEN - Die deutsche Industrie hat im Juli erneut mehr Aufträge an Land gezogen als erwartet. Die Bestellungen stiegen zum Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 2,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das war deutlich mehr als von Ökonomen erwartet. Zum Vorjahresmonat stand sogar ein Plus von kalenderbereinigt gut 13 Prozent.

Eurozone: Umsätze im Einzelhandel sinken unerwartet



LUXEMBURG - In der Eurozone sind die Einzelhandelsumsätze im Juli unerwartet gefallen. Die Erlöse sanken im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet.

Kreml sieht keine Grundlage für Frieden - Besuch aus USA?

MOSKAU/KIEW - Der Kreml sieht vor einem möglichen Besuch der Unterhändler von US-Präsident Donald Trump in Moskau keine Grundlagen für ein Ende des Kriegs in der Ukraine. "Konkrete Voraussetzungen gibt es bislang nicht", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau. Die diplomatische Arbeit gehe aber weiter, Kontakte würden fortgesetzt, sagte er der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge.

Rechnungshof: 'Weg in Schuldenfalle verlassen'



BERLIN - Der Bundesrechnungshof moniert vor den Beratungen zum Haushalt 2027 im Bundestag einen ausufernden Schuldenkurs der schwarz-roten Koalition. "Die Kreditaufnahmen des Bundes weiten sich immer mehr aus. Der Preis sind immer höhere Zinszahlungen", warnt die Behörde in einem Bericht an den Haushaltsausschuss. Dadurch verengten sich Handlungsräume, die nur mit neuen Krediten offengehalten werden könnten.

SPD-Fraktion: KI-Gewinne klug und gerecht verteilen



BERLIN - Die SPD-Bundestagsfraktion will ein Maßnahmenpaket für den gesellschaftlich und wirtschaftlich nutzbringenden Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI). Dazu gehöre, dass Produktivitätsgewinne "bei allen ankommen", heißt es in einem Papier, das die Fraktion auf einer Klausur in Berlin beschlossen hat.

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ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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