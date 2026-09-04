Aqara, ein Weltmarktführer im Bereich IoT, hat heute auf der IFA 2026 in Berlin eine neue Produktreihe mit intelligenten Beleuchtungsprodukten sowie eine globale Community-Plattform für Gestalter intelligenter Räume vorgestellt. Diese Ankündigungen zeigen die Vision von Aqara, Räume durch eine KI-gesteuerte Raumintelligenz zu gestalten Räume, die ihre Nutzer verstehen und sich an die tatsächlichen Lebensgewohnheiten der Menschen anpassen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260904317712/de/

Aqara Showcases The New Smart Lighting Series and Immersive Smart Home Experience at IFA 2026

Die neue Beleuchtungsserie die Produkte für den Innen- und Außenbereich umfasst lässt sich nahtlos in das bestehende Aqara-Ökosystem aus Sensoren, Schaltern und Hubs integrieren und ermöglicht so umfassende Beleuchtungsszenarien für den gesamten Raum sowie automatisierte Steuerungsfunktionen.

Unter den vorgestellten neuen Aqara-Produkten befinden sich die Floor Lamp T1, das LED Downlight T2, der LED Strip T2, die Outdoor String Lights H1 sowie die Permanent Outdoor Lights H1. Außerdem wird das Unternehmen Aqara Builder vorstellen, eine Plattform für Kreative, auf der sie Ideen austauschen und Diskussionen führen können. Aqara wird diese Innovationen auf der IFA 2026 (Stand Nr. 157, Halle 1.2, Berlin) präsentieren.

Das erweiterte Sortiment an intelligenter Beleuchtung

Die neue Beleuchtungsserie von Aqara bringt intelligente, vernetzte Beleuchtung in weitere Indoor- und Outdoor-Bereiche Ihres Zuhauses. Jedes Produkt der Produktreihe unterstützt sowohl Thread- als auch Zigbee-Konnektivität, ist Matter-kompatibel und funktioniert nahtlos mit den wichtigsten Smart-Home-Plattformen, einschließlich Apple Home, Home Assistant, Amazon Alexa, Google Home, SmartThings und Homey. In Verbindung mit Aqara-Sensoren, Schaltern und der Aqara Home-App kann jede Leuchte zudem auf Anwesenheit, Routinen und bestehende Automatisierungen reagieren, anstatt auf manuelle Steuerung angewiesen zu sein.

Um die Interaktion von intelligenter Beleuchtung mit dem gesamten Wohnbereich zu veranschaulichen, präsentiert Aqara an seinem Stand einen vollständig eingerichteten, realistischen Wohnraum. Besucher können durch interaktive Szenarien gehen und erleben, wie die neue Beleuchtungsserie synchron mit dem gesamten Produktportfolio von Aqara zusammenarbeitet einschließlich Bewegungs- und Anwesenheitssensoren, intelligenter Schalter und zentraler Hubs. Anstatt Geräte einzeln zu präsentieren, verdeutlicht diese Installation echte räumliche Intelligenz: Die Beleuchtung passt sich automatisch an, wenn jemand einen Raum betritt, sorgt für die passende Atmosphäre entsprechend der täglichen Routinen oder reagiert sofort auf Auslöser in der Umgebung, ohne dass eine Taste betätigt werden muss.

Aqara Floor Lamp T1

Mit einer Standhöhe von 1.420 mm verwandelt die Floor Lamp T1 eine schlichte Wand in einen Teil der Raumatmosphäre. Ihr seitlich strahlendes Design verteilt das Licht gleichmäßig über die gesamte Fläche und eignet sich somit ideal für Filmabende, Gaming oder zur stimmungsvollen Gestaltung des Alltags. Ein neuer, hochpräziser 16-Bit-Chip mit 5 Kanälen steuert 18 individuell steuerbare Zonen und erzeugt Farbverläufe, die weich und filmreif wirken. Der extrem breite, einstellbare Weißbereich von 2.000 K bis 9.000 K und eine Helligkeit von bis zu 1.000 Lumen sorgen außerdem für eine harmonische und angenehme Alltagsbeleuchtung. In Kombination mit Aqara-Sensoren und -Schaltern kann sie sich automatisch an den Verlauf des Abends anpassen, indem sie sich für einen Filmabend herunterdimmt oder für einen Spieleabend aufhellt.

Aqara LED Downlight T2

Das Downlight T2 wurde für reale Wohnräume mit realen deckenbaulichen Einschränkungen entwickelt. Dank seines ultradünnen Profils eignet es sich besonders gut für niedrige Decken und lässt sich schnell und einfach nachrüsten. Wählen Sie die RGB-CCT-Version für stimmungsvolle Beleuchtung und den täglichen Gebrauch mit einem erweiterten Farbtemperaturbereich von 2000 K bis 9000 K und 16 Millionen Farben oder die einfachere CCT-Version für zuverlässige Alltagshelligkeit von bis zu 1.200 Lumen. Wie andere Aqara-Leuchten verfügt auch das Aqara LED Downlight T2 über eine Ausschalt-Speicherfunktion. Das bedeutet, dass die Leuchten genau in den von Ihnen gewünschten Zustand zurückkehren und so nach einem Stromausfall ein einheitliches Nutzererlebnis gewährleisten.

Aqara LED Strip T2

Der Strip T2 lässt sich zuschneiden und ist flexibel genug, um unter Schränken, entlang von Regalen oder um enge Ecken herum angebracht zu werden. Er sorgt für gleichmäßiges, hochwertiges Licht ohne sichtbare Hotspots. Mit 108 LEDs pro Meter, einem 16-Bit-Chip mit 5 Kanälen und 18 unabhängig steuerbaren Zonen im Abstand von jeweils 3 Metern unterstützt er sanfte Farbübergänge und mit Musik synchronisierte Effekte, die eine lebendige Atmosphäre schaffen, anstatt statisch zu wirken. Wer die manuelle Einrichtung lieber überspringen möchte, kann in der Aqara Home-App einfach in natürlicher Sprache eine gewünschte Stimmung oder ein Lichterlebnis beschreiben und erhält automatisch eine darauf abgestimmte Szene.

Aqara Outdoor String Lights H1

Outdoor-Unterhaltung endet oft in dem Moment, in dem die Sonne untergeht. Die Outdoor String Lights H1 wurden entwickelt, um diesen Moment mit individuell steuerbaren Zonen für eine kraftvolle, wetterfeste Beleuchtung auf Terrassen und Veranden zu verlängern. Ein extrem breiter Farbtemperaturbereich von 2000 K bis 9000 K sorgt für hochpräzises, warmes Licht zur abendlichen Entspannung sowie für helles, angenehmes Licht bei Aktivitäten im Freien. Das System geht aber über die Ästhetik hinaus und ist ziemlich praktisch: Die Beleuchtung kann sich automatisch an die Tageszeit, die Umgebung oder Auslöser anderer Aqara-Geräte anpassen, um nach Einbruch der Dunkelheit einen Weg auszuleuchten oder auf ein Sicherheitsereignis zu reagieren, ohne dass jemand einen Schalter betätigen muss. Durch die Nutzung der KI-gestützten Gen-Scene-Funktion von Aqara können Nutzer einfach ihr ideales Szenario beschreiben, und die H1 erstellen dann ein vollständiges Beleuchtungsszenario über alle verbundenen Zonen hinweg.

Aqara Permanent Outdoor Lights H1

Die Permanent Outdoor Lights H1 lösen ein bekanntes saisonales Problem: Sie müssen nicht mehr jedes Jahr zur Weihnachtszeit auf eine Leiter steigen, um Lichterketten aufzuhängen, und diese im Januar wieder abnehmen. Nach einmaliger Installation passt sich die Beleuchtung dank Voreinstellungen per Fingertipp und unabhängig voneinander steuerbaren LEDs jedem Anlass an. Sie ist erweiterbar, lässt sich an jede Dachlinie anpassen und ist wetterfest für den ganzjährigen Einsatz.

Neben der neuen Hardware-Produktpalette präsentiert Aqara auf der IFA außerdem Aqara Builder, eine globale Community-Plattform zum Austausch von Inhalten, über die Nutzer und Experten Ideen austauschen und ihr Smart-Home-Erlebnis optimieren können.

Aqara Builder

Aqara präsentiert auf der IFA 2026 den Aqara Builder. Dieser wurde speziell für Smart-Home-Begeisterte, Entwickler, Installateure, Integratoren und Kreative entwickelt und umfasst reale Projekte, Automatisierungslösungen sowie Inspirationen für Ihr Design. Nutzer können mithilfe der KI-Unterstützung weitere Ideen vom KI-Agenten und dem Aqara Builder erhalten, um ihre ganz persönlichen intelligenten Szenarien zu erstellen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website und folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn, X/Twitter und YouTube.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260904317712/de/

Contacts:

Für Medienanfragen:

media@aqara.com